Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Пополнение в клубе 27

Главное событие этого межсезонья.

Ханю появился на пресс-конференции в костюме и галстуке, и его молодое лицо создавало ощущение, что это какой-то выпускной. Цветы на столе в кадре дополняли образ. Разве что прессволл с логотипом авиакомпании ANA не на каждый выпускной приносят.

Поклоны и объявление об уходе

По сути выпускной и получился. Ханю выпустился из фигурного катания и теперь будет выступать только в шоу. Официально это звучало так: «Я завершаю любительскую карьеру, но продолжу выступать как профессиональный фигурист». Но поскольку у профессионалов давно уже нет своих чемпионатов мира и соревнований, де-факто это уход из спорта.

Перед появлением за столом Ханю отвесил глубокий поклон всем присутствовавшим, на 90 градусов, а местный сотрудник в перчатках услужливо придвинул ему стул. Выглядело все это как какая-нибудь церемония эпохи сакоку (самоизоляции Японии от мира, когда она сделала ставку на традиционализм).

Примерно шесть минут Ханю говорил. Иногда мечтательно смотря в стороны, будто копаясь в воспоминаниях. Без особой нужды в переводе было понятно, что говорит он об уходе. Это подтверждали и японцы, которые переводили его речь в комментариях. Одновременно оставляя смайлы со слезами, писали «не уходи, на кого ты нас оставляешь» и признавались, что плачут. Дальше репортеры начали задавать вопросы, и на момент сдачи этой заметки разговор длился уже 50 минут и не заканчивался. Судя по слову «Бэйцзин», очень много говорили про Олимпиаду.

Ханю передал фигурное катание Чену

Не хочется повторять банальности про проникновенное катание, уникальность и величие программы «Сеймей». Да, Юдзуру был и остается одним из проявлений такого богатого японского искусства, которое у нас в России традиционно в тени западного и своего.

Но если брать спорт, Ханю долгое время был гегемоном. Как Шумахер в «Формуле-1», или Болт в спринте, или Исинбаева в прыжках с шестом. И лично я болел всегда против гегемонов — чтобы кто-нибудь да подобрался к Ханю поближе во имя конкуренции.

Однако это совершенно не значит, что хотелось его ухода, — ни в коем случае, как раз наоборот. И теперь как раз грустно — вроде бы и чувствуешь себя виноватым, а с другой стороны, так происходит десятилетиями. Уходили и Болт, и Исинбаева, и Шумахер, и всегда это было «ушла эпоха». Оказалось, что на смену Ханю пришла не конкуренция многих, а просто другой гегемон, иного склада — Нэтан Чен. И теперь снова надо ждать, чтобы кто-то догнал Чена или чтобы он ушел.

Сломал себе все что можно

Не могу похвастаться личными историями с Ханю — он всегда был закрытым человеком, сохраняющим вокруг себя таинство. Но на моем первом турнире по фигурному катанию, «Гран-при России» 2018 года, я увидел, как он уходит с пресс-конференции на костылях (докатав обе программы и выиграв турнир). Производит, знаете ли, впечатление. А в марте 2019 года был чемпионат мира в Японии, и перед дворцом толпами стояли девушки с Винни Пухами на плечах и с плакатами в стиле «приехала на Ханю, куплю билет по любой цене». А потом перед решающим прокатом Чена арену убирали минут пять от выброшенных на нее плюшевых игрушек — так приветствовали Ханю.

На Олимпиаде несколько тысяч человек собрались на улицах ковидного Пекина, чтобы просто несколько секунд постоять рядом с автобусом, в котором проезжал Ханю. Никакого шанса на контакт не было — «пузырь». Но они стояли часами. Наверное, это был первый митинг в Пекине с Тяньаньмэнь 1989 года — и китайской полиции происходящее не очень нравилось происходящее. Толпа китайцев прославляет японца — так себе история. Но приходилось ограничиваться недоуменными взглядами.

Собрал «Большой шлем» и будет кататься в шоу

Последние годы Ханю выступал редко и переживал не лучшие времена. Во-первых, его преследовали травмы. Список их бесконечен — причем всегда Ханю выходил на лед, даже после страшнейшего столкновения с китайцем Хань Янем на чемпионате мира-2011.

В Москве он не стал сниматься, потому что «очень уважает Россию и ее болельщиков». Уже за это стоит любить Юдзуру. Хотя правая лодыжка к тому времени была травмирована уже минимум три раза. Операции, восстановление, пандемия коронавируса — все это снизило активность лучшего фигуриста планеты.

Во-вторых, в последние пару лет непонимание вызывал формат его сотрудничества с Брайаном Орсером. Про это избегали говорить оба, но было очевидно, что японец предпочитал работать самостоятельно. Наконец, упали его результаты. Главной задачей Ханю стал четверной аксель, но сделать его ни на соревнованиях, ни на тренировках он не смог. В итоге Юдзуру остался без медалей пекинской Олимпиады позади двух своих соотечественников — Юмы Кагиямы и Семы Уно. Думается, это было поворотным моментом — пора уходить, понял ветеран. Хотя как называть Ханю ветераном в 27 лет?

Перспективы у него самые большие. Он остается самым популярным фигуристом мира, если исходить из количества запросов в поисковых системах, только за ним ездят толпы вооруженных Винни Пухами поклонников по всей планете. И теперь может спокойно создать свое шоу, развивать свой бренд. Любые двери и кабинеты ему открыты. Вопрос, захочет ли.

Японец за карьеру дважды выиграл Олимпийские игры, став первым с 1952 года одиночником, кому удалось это сделать более одного раза, причем подряд. Также он является двукратным чемпионом мира, трижды завоевывал серебро и дважды — бронзу турнира. Четыре раза он выигрывал финал «Гран-при», а в 2020 году взял чемпионат Четырех континентов, оформив «Большой шлем». Вместе со сборной Японии он выиграл командный чемпионат мира-2017.