Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»

Олимпийский чемпион-2002, президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга — о Валиевой и Трусовой, конкуренции в спортивных парах и международной изоляции.

Открытия

— Сезон в разгаре. Были за это время у вас открытия со знаком плюс?

— Ну конечно, Акатьева! Первый год на взрослом уровне — и сразу победа на чемпионате России, причем заслуженная! Да и вообще здорово, что в одиночном и парном катании все наши лидеры в прекрасной форме. Если бы могли выступать на международной арене, они бы не просто боролись за золото. Доказали бы, что сегодня на планете им нет равных! Поверьте, я объективен.

— Если говорить о парах, то это...

— Первая тройка призеров чемпионата России — Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов. А у девушек — Акатьева, Валиева, Муравьева, Туктамышева, Петросян... Перечислять можно и дальше, потому что в моем понимании десятка лидеров женского одиночного катания в России на голову выше всех. Не в Европе — в мире!

Чемпионат Европы по фигурному катанию — смотрите в Okko!

— Теперь об открытиях со знаком минус.

— На мой взгляд, их нет. Да, кто-то мог выступить лучше, но серьезных разочарований не было. Одна осечка на пять-шесть удачных стартов — не показатель. Если учитывать, что сейчас фигуристы выполняют сложнейшие элементы, то кататься чисто на каждом турнире практически нереально.

— Лучшая программа сезона?

— Выделить одну-единственную очень сложно. На чемпионате России фантастически катались Гуменник, Семененко, Бойкова/Козловский. Замечательные программы были у Акатьевой, Туктамышевой, Муравьевой... Радует, что в этом сезоне мы видели много ярких выступлений, наполненных и высочайшим уровнем мастерства, и драматичной борьбой. А ведь еще впереди финал российского «Гран-при». Что ж, тем интереснее!

— Как вам показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй, ставший хитом?

— Номер чудесный. Великолепно поставленный, скатанный. Кроме как восхищения других эмоций не вызывает. Но спортивные программы для меня всегда на первом месте.

Трусова

— Как полагаете, позиция дисциплинарного комитета РУСАДА, признавшего Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил, повышает наши шансы сохранить золото командника-2022?

— Надеюсь! У меня нет никаких оснований не доверять расследованию РУСАДА. Конечно, теперь надо дождаться решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Но и вердикт РУСАДА — важнейший шаг на пути к тому, что дело Валиевой закончится положительно. И тогда уже никто не сможет поставить под сомнение золотые медали, завоеванные российскими фигуристами в командном турнире Олимпийских игр.

— Валиева лишится золота чемпионата России-2022, эта медаль перейдет к Александре Трусовой, которая тогда заняла второе место. Вот интересно — вы бы в подобной ситуации радовались свалившемуся с неба титулу?

— Почему нет? Трусова на турнире блестяще выполнила свою работу. Да, стала второй. Но дальше дисциплинарный комитет РУСАДА выносит такой вердикт, который позволяет Александре считаться чемпионкой страны. Чем не повод для радости?

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Вы понимаете, что сейчас творится с Трусовой?

— Не в первый раз в нашем виде спорта девочка после успешного олимпийского сезона немножко теряется... Впрочем, не стоит сгущать краски. Трусова — невероятно талантливая спортсменка. Если к началу следующего сезона сможет собраться, будет четко придерживаться тренировочного плана — с легкостью вернется в обойму мирового фигурного катания.

— Верите, что Трусова восстановит четверные прыжки?

— Верю! Если будет работать так же, как раньше, с четверными проблем не возникнет.

— При этом она в очередной раз сменила тренера...

— Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Если фигурист и его окружение принимают решение поменять тренерский штаб, значит, на это есть веские причины. Скажу одно: в профессионализме Светланы Соколовской у меня нет никаких сомнений.

— Вы, кстати, с папой Трусовой хоть раз общались?

— Да.

— Говорят, тяжелый человек.

— Мне так не показалось. Беседа всегда проходила спокойно, ничего сверхъестественного я не заметил. Конечно, как любой отец, он очень переживает за дочь, думает о ее судьбе. Это нормально.

Косторная

— Ваша первая мысль, когда услышали, что Алена Косторная перешла в парное катание?

— «Здорово!» Решение интересное, из Косторной действительно может получиться сильная парница. С радостью принимаем Алену в семью парного катания.

— Исходя из своего опыта — какой бы совет дали сейчас Алене?

— Главное — пахать! Надеюсь, она сама понимает: чтобы быстрее адаптироваться к новому виду, нужно очень много работать. Поскольку здесь все зависит не только от тебя, но и твоего партнера, надо найти с ним общий язык, довериться ему — тогда и результат придет.

— Татьяна Тарасова финт Косторной прокомментировала так: «Перешла, чтобы научиться парным элементам и потом работать в шоу. Парникам там проще». Согласны?

— Я бы не стал оценивать переход применительно к ледовым шоу. Мне кажется, у Алены еще достаточно амбиций и желания проявить себя в профессиональном спорте. В конце концов, для этого есть возможности — ей же всего 19.

Одиночники

— В Красноярске на чемпионате России случился исторический момент: равенство баллов у двух фигуристов — Семененко и Гуменника. Справедливо при таком раскладе отдавать победу тому, кто выиграл произвольную программу?

— Разумеется. Произвольная и длиннее, и сложнее, в ней гораздо больше элементов. Так что все логично. Хотя в Красноярске оба откатали блистательно — на эмоциональном подъеме, ни один прыжок не сорвали. Молодцы! За Петра Гуменника особенно рад — все-таки он представляет клуб Тамары Москвиной.

— Который шестой год финансирует ваша компания «Газэнергосервис».

— Совершенно верно.

— От кого из парней в ближайшее время ждете прорыва?

— Ну, помимо Семененко и Гуменника есть у нас и другие талантливые фигуристы — Алиев, Самарин, Мозалев, Лутфуллин... Все они обладают равными техническими возможностями и могут выиграть российский финал «Гран-при». Такая конкуренция — только в плюс. И для зрителей, и для самих спортсменов.

— Финал «Гран-при» перенесли в Петербург из-за опасений, что в Сочи, где турнир планировался изначально, не будет аншлага?

— Это вопрос к руководству ФФККР. Могу лишь сказать, что фигурное катание в Петербурге очень популярно. Трибуны битком — на любых соревнованиях! То, что такой важный старт, как финал «Гран-при», в итоге примет наш город, — вполне разумно. Здесь же в начале марта пройдет и финал юниорского «Гран-при».

Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Танцы

— В декабре 2021-го, став президентом федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, вы сказали в интервью: «Наша мечта — чтобы на Олимпиаде-2026 Питер был представлен во всех видах фигурного катания. Не для галочки — ребята должны бороться за медали!» У одиночниц и танцоров к этому есть предпосылки?

— В Петербурге немало юных фигуристок, которые уже показывают неплохие результаты. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки конкуренция в женском одиночном катании сейчас запредельная. Что касается танцев, то на чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова/Устенко. Для них это серьезный шаг вперед. Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.

— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?

— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.

— Как относитесь к возможной смене спортивного гражданства дуэта Дэвис/Смолкин?

— Никак. Это их личное дело.

— Когда последний раз общались с Романом Костомаровым?

— Ой, давно. О том, что он попал в реанимацию с пневмонией, узнал из СМИ. Очень печальная история... Желаю Роме скорейшего выздоровления.

Пары

— В этом сезоне пара Бойкова/Козловский смотрится интереснее, чем Мишина/Галлямов?

— Да, Александра и Дмитрий катались чище, выполняли более сложный набор элементов в произвольной программе. Можно только порадоваться, что между ребятами такая острая борьба.

— Обе пары тренируются в клубе Москвиной. После пекинской неудачи Бойкова с Козловским задумывались о смене тренера?

— Нет. По крайней мере в разговоре со мной эту тему не поднимали.

— Кто-то считает, что два роскошных дуэта в одной группе — это проблема.

— А в моем понимании — наоборот, огромный плюс. Ежедневная конкуренция только подстегивает. И на соревнованиях, и на тренировках. Постоянно стараешься доказать, что ты как минимум не хуже. Усложняешь программу, разучиваешь новые элементы, прыжки...

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— После Олимпиады в Пекине вы сказали про Мишину и Галлямова: «Они фантастически стабильны, с бойцовскими качествами порядок. Но нужно подтянуть общий уровень катания, компоненты, взаимодействие внутри программы, переходы между элементами. Чтобы это было интереснее, профессиональнее, скатаннее». Удалось?

— Подвижки есть, но впереди еще большой пласт работы. Вдобавок появились проблемы с некоторыми элементами в произвольной программе. Ребята и над этим работают, исправляют ошибки. А Бойкова/Козловский в нынешнем сезоне выглядят очень уверенно, катаются чисто и заслуженно выиграли чемпионат России.

— Олимпийские чемпионы-2022 Суй Вэнцзин и Хань Цун на Играх в Пекине первыми в мире выполнили четверную подкрутку. Сейчас освоить ее пытаются обе наши пары. Когда доведут до такого уровня, чтобы вставить в программу?

— Они бы уже это сделали, если бы не странные правила ISU.

— То есть?

— Там неверно расставлены акценты. Нужно поощрять фигуристов, которые выполняют сложнейшие четверные элементы, тем самым двигая парное катание вперед. К сожалению, сегодня этого не происходит. И что в итоге?

— Что?

— Даже выполнив четверную подкрутку, ты все равно можешь проиграть паре, которая ограничилась тройной — просто сделала ее чуточку чище и получила больше баллов.

— Вот это обидно.

— Не то слово! Разница-то колоссальная — заходить на тройную или на четверную. Из-за которой ты потом можешь вообще все элементы сорвать! Столько она отнимает нервов и энергии. Вот почему наши ребята стараются на тренировках довести четверную подкрутку до совершенства.

Санкции

— В Финляндии начался чемпионат Европы, в марте в Японии пройдет первенство мира. Смотреть планируете?

— Обязательно! Это не только интересно, но и познавательно. Надо быть в курсе — что делают конкуренты, как катаются... Ведь рано или поздно санкции отменят, и мы вернемся на международные турниры.

— Полагаете, этот день уже не за горами?

— Просто надеюсь, что в ближайшее время разум восторжествует. Да и вообще мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам.

— Наши девушки и пары в Финляндии и Японии бились бы за золото. А мужчины и танцоры?

— Чтобы в этих дисциплинах на чемпионате мира бороться за призовые места, надо еще подтянуть уровень катания. Парням необходимо добавить четверные прыжки, в танцах программы тоже должны быть сложнее и интереснее. А вот на Европе и те и другие точно претендовали бы на медали.