Российский фигурист Артющенко отказался ставить номер под трек Инстасамки
Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко после завершения ритм-танца на «Гран-при России» среди юниоров-2024/25 в Магнитогорске рассказали о выборе музыкального репертуара на прокат.
— Почему номер в ритм-танце вы поставили именно под песню группы KISS? Почему не современная музыка?
— У нас задана тема «Хиты 50-х — 70-х годов». Наша музыка выбрана под требования и правила, — ответила Василиса Григорьева.
— Чисто теоретически: под «За деньги да» (исполнитель — поп-певица Инстасамка, — Прим. «СЭ») можно поставить номер?
— Мы под это ставить не будем, — ответил Евгений Артющенко.
— На показательные выступления, конечно, можно, но у нас есть определенные правила, — добавила Василиса.
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