Лакерник заявил, что в вопросе допуска российских фигуристов не произошло конкретных действий

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что организация не предпринимала конкретных действий для допуска российских фигуристов на международные соревнования в следующем сезоне.

«Конечно, мы надеемся, что наших фигуристов пустят на соревнования следующего сезона, но пока никаких конкретных действий в этом плане не произошло. Мы не допущены резолюцией совета ISU до дополнительных распоряжений. Поэтому и отменить это решение может только совет ISU», — цитирует Лакерника ТАСС.

18 октября появилась информация о том, что Совет Международного союза конькобежцев может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года.

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.