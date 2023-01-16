Косторная все же ушла в парное катание. Уже известны ее партнер и тренер

Чемпионка Европы сменила дисциплину.

Одна из самых ярких фигуристок-одиночниц России приняла решение перейти из одиночного катания в парное. Алена Косторная уже неоднократно допускала такой вариант развития событий и теперь, похоже, воплотила его в жизнь.

По информации «СЭ», тренер фигуристки Елена Буянова была недовольна занятиями спортсменки в паре с Георгием Куницей и неоднократно разговаривала с ней, подозревая ее скорый уход из группы. Однако беседы не возымели эффекта, и стороны прекратили сотрудничество.

При этом Косторная и Куница готовили переход в пары еще в прошлом году, после того как начали активно учить парные элементы. В настоящее время ребята улетели на отдых на Кубу. Но информация о формировании новой пары уже находит подтверждение.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уход

О решении Алены первой сообщила Елена Буянова — она заявила о завершении работы с чемпионкой Европы. Причиной прекращения сотрудничества стало желание фигуристки выступать в парном катании.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», — сказала Буянова РИА «Новости спорт».

Таким образом, стал известен тренерский штаб, в котором, скорее всего, начнет работу новоиспеченная пара. Это группа Сергея Рослякова, в которой Георгий и Алена уже успели наработать некоторые парные элементы. Ранее они демонстрировали и тодес, и поддержки, и даже тройной выброс!

Информацию о том, что фигуристы уже тренировались с группой Рослякова, подтвердила «СЭ» хореограф и тренер Бетина Попова: «Да, это так. Косторная и Куница в формате подготовки к зимним ледовым шоу нарабатывали парные элементы в нашей группе».

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Группа

Однако новость о том, что Алена и Георгий будут работать на постоянной основе именно с группой Сергея Рослякова, не совсем соответствует действительности. По словам самого тренера, окончательное решение о сотрудничестве еще не принято: все-таки Косторная и Куница сейчас находятся за границей. И совместные планы будут обсуждаться только по их возвращении.

«Официально еще ничего не объявляли. Сейчас сложно сказать, как будет построена работа. Для начала нужно сесть, обсудить планы. Есть ли у нас какие-то совместные интересы, например. Когда ребята вернутся с отдыха — сядем, будем разговаривать. Пока говорить о чем-то рано. Как таковое решение еще не было принято. Ребята уехали отдыхать после серии шоу, они вернутся — будем обсуждать, получится ли у нас работать вместе», — сказал Росляков «СЭ».

К тому же у Алены сейчас, судя по всему, очередные проблемы со здоровьем, которые явно мешают ей приступить к тренировкам, — на фотографии, которую фигуристка выложила в социальных сетях, заметен гипс на ее руке. Похоже, что Косторная заработала очередной перелом пальца, и ей необходимо восстановиться перед полноценным дебютом в парном катании.

Партнер

Впрочем, как таковую премьеру на публике пара Косторная/Куница уже пережила. Спортсмены выступали в шоу Евгения Плющенко в подмосковном Воскресенске. И они даже показали двойной выброс, поддержки и тодес. И, судя по социальным сетям Алены, на достигнутом не остановятся.

Георгий Куница в свое время успел потренироваться и у Этери Тутберидзе, и у Тамары Москвиной. В парное катание фигурист перешел из-за отсутствия в своем арсенале четверных прыжков и уже успел сменить порядка пяти партнерш. С последней из них спортсмен расстался еще в январе прошлого года. И с тех пор находился в подвешенном состоянии.

С Аленой фигуриста связывают совместные тренировки во время подготовки к шоу. А также достаточно хорошие взаимоотношения — поклонники считают, что спортсмены являются парой и вне льда. На днях Георгию исполнилось 20 лет, а Косторная обратилась к своему теперь уже партнеру с очень теплыми словами и сопроводила поздравление совместными снимками.

Сами фигуристы пока никак не прокомментировали образование нового дуэта и свою дальнейшую судьбу. На момент запроса со стороны «СЭ» Косторная и Куница находились в полете в сторону Кубы.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перспективы

Тем не менее даже без слов самих фигуристов в информации об их дальнейшем тандеме в парном катании практически нет сомнений. Сама Алена в декабре в интервью «СЭ» допускала возможную смену дисциплины — в случае, если не сможет восстановить прыжки для продолжения карьеры в одиночном. Но, судя по всему, Косторная уже приняла решение по поводу своего будущего.

Образование новой пары в мире фигурного катания восприняли позитивно. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что давно знала о переходе Алены в парное катание.

«Я про это давно знала. Думаю, что она перешла в парное катание для того, чтобы научиться парным элементам, чтобы потом работать в шоу. Парникам в шоу проще работать», — сказала Тарасова «СЭ».

Продюсер Яна Рудковская заявила, что решение чемпионки Европы-2020 вызывает уважение, и пожелала Косторной удачи.

«Я желаю Алене только успехов. Я с ней разговаривала буквально перед Новым годом, она показывала уже на наших шоу парные элементы. Очень жалко, что она не продолжила спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка. Кейс уникален тем, что Алена добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала «Гран-при». Мне кажется, что если у нее получится и в парном катании, то это будет интересно. Алена — очень хорошая девочка, очень красиво катается, такой талант не должен пропадать. Решение интересное и верное. Будем ей помогать и поддерживать ее», — сказала Рудковская «СЭ».

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Алена уже оставила след в одиночном катании. И выразила надежду, что фигуристке удастся сделать это и в парном.

«Надо видеть, с кем она катается и как это выглядит. Я не знаю ее партнера. Это достаточно частый и естественный процесс, когда из одиночного фигуристы переходят в парное катание. Таких примеров много. Алена всегда мне нравилась! Она выделялась — очень гармоничной была на льду, с хорошей фигурой и техникой. Она очень яркая. Надеюсь, что Алене это удастся воплотить и в парном катании. В одиночном она оставила свой след», — сказала Роднина «СЭ».