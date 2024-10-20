Малинин: «Быть чемпионом мира — очень большое дополнительное давление»

Американский фигурист Илья Малинин оценил свое выступление на первом этапе «Гран-при ISU» сезона-2024/25 в Аллене (США).

19-летний фигурист набрал по сумме двух программ 290,12 балла и завоевал золотую медаль.

«Я горжусь своим прокатом сегодня и рад, что смог победить, несмотря на допущенные ошибки. Я всегда стараюсь напоминать себе, что такие вещи случаются, и их нужно преодолевать», — приводит Golden Skate слова Малинина.

Спортсмен также отметил, что статус чемпиона мира оказывает на него огромное дополнительное давление.

«Быть чемпионом мира — это очень большое дополнительное давление на меня, и мне нужно научиться с этим справляться», — добавил он.

Второе место на этапе «Гран-при ISU» в Аллене занял француз Кевин Эймоз (282,88). Третьим стал японец Као Миура (278,67).

Малинин является чемпионом мира 2024 года, победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.