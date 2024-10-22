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Сегодня, 14:20

Бывшая российская фигуристка Самоделкина приступила к тренировкам в США

Алина Савинова
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Софья Самоделкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Казахстанская фигуристка российского происхождения Софья Самоделкина приступила к тренировкам под руководством Рафаэля Арутюняна в США.

Во вторник, 22 октября, 17-летняя спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она отрабатывает вращения на льду.

Софья Самоделкина на тренировке в США.
Фото Скриншот видео из соцсетей фигуристки, соцсети

До 2023 года фигуристка представляла Россию, но потом сменила спортивное гражданство на Казахстан.

На прошедшем четвертом этапе юниорского «Гран-при» в Турции Самоделкина заняла четвертое место. Она набрала 174,58 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
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