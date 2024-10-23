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Сегодня, 12:45

«Гран-при России» по фигурному катанию: расписание и даты этапов сезона 2024/25

Серия «Гран-при России» по фигурному катанию стартует 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ежегодная серия турниров по фигурному катанию «Гран-при России» сезона-2024/25 пройдет с октября 2024 года по март 2025 года. В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы России. В расписании — пять этапов и финальный турнир.

Календарь «Гран-при России» 2024/25

1-й этап. 23 — 27 октября. Магнитогорск

2-й этап. 30 октября — 3 ноября. Казань

3-й этап. 6 — 10 ноября. Красноярск

4-й этап. 13 — 17 ноября. Москва

5-й этап. 20 — 24 ноября. Санкт-Петербург

Финал. 13 — 16 февраля 2025 года. Красноярск

Финал (юниоры). 12 — 16 марта. Калуга

Российские соренования по фигурному катанию показывает Первый канал (на сайте и ТВ-эфире). Также смотреть прокаты в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (при условии подписки на стриминговый сервис).

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