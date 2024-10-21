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Сегодня, 17:44

ISU может допустить фигуристов из России к участию в олимпийском сезоне

Алина Савинова
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) может вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в сезоне-2025/26, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что руководство ISU принципиально готово к данному сценарию и осознает, что когда-то им нужно будет решиться на это. Допуск россиян и белорусов в следующем сезоне может произойти, если ситуация в мире не будет утяжеляться.

Главным стартом сезона-2025/26 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Александра Трусова на&nbsp;чемпионате Европы-2022. В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но, по слухам, россиян снова «забанили»

Ранее, 18 октября, появилась информация о том, что Совет Международного союза конькобежцев может рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам в конце марта 2025 года.

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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