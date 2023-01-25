На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии

На европейском первенстве будут наши люди, несмотря на все санкции.

В конце января традиционно состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Но турнир по понятным причинам недосчитается всех своих самых главных звезд, а именно — российских спортсменов. В отсутствие наших фигуристов шансы получат представители других стран. А в некоторых дисциплинах будет откровенно не на что смотреть. Тем не менее некоторые интриги на предстоящем чемпионате Европы все же есть.

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Золотая Луна?

Без российских фигуристок шансы на пьедестал появляются у многих спортсменок. Впервые за девять лет золото европейского первенства достанется не россиянке! Но главным фаворитом на золото и титул чемпионки Европы является бельгийка Луна Хендрикс.

Эта спортсменка сумела ворваться в тройку сильнейших с личным рекордом после короткой программы в прошлом году, уступив только Камиле Валиевой, обновившей мировой рекорд. Луна обошла и Анну Щербакову, и Александру Трусову. Но в итоге осталась лишь четвертой, пропустив россиянок вперед.

В этом же году бельгийке вряд ли кто-то способен помешать взять золото. Хендрикс — единственная фигуристка из всех участник, которой в текущем сезоне удавалось пробить планку в 200 баллов. Однако случались у Луны и не самые удачные прокаты — в финале «Гран-при» она набрала 196,35 по сумме двух программ.

Этим могут воспользоваться и Анастасия Губанова, бывшая россиянка, представляющая Грузию, и Екатерина Куракова, выступающая за Польшу. В теории они вполне способны набрать за 200 баллов. И такое в их карьере уже случалось. Но все же им придется выдавать безупречные выступления и надеяться на ошибки Хендрикс.

Луна Хендрикс. Фото Global Look Press

Мужские интриги

Турнир в мужском одиночном катании, кажется, получится наиболее интригующим. Очень многие фигуристы способны показать сильные выступления и побороться за медали.

Это Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба — Франция), Морис Квителашвили, Ника Эгадзе (оба -Грузия), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Габриэле Франджипани (все — Италия), Денис Васильев (Латвия) и Владимир Самойлов (Польша).

Но самый главный интерес представляет, наверное, Даниэль Грассль. На этом турнире итальянца сопровождают российские специалисты — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Впервые фигурист выступит под руководством нового тренерского штаба, и крайне интересно, что же из этого получится.

На чемпионате Италии Грассль не попал даже в топ-3. Но его решение о сотрудничестве с российскими специалистами явно говорит о желании прогрессировать — даже несмотря на то, что это было воспринято в штыки обществом. Но успехи Даниэля могут быть на руку Италии, которая способна стать самой успешной сборной предстоящего чемпионата Европы. К тому же в прошлом году итальянец был вторым и уступил только россиянину Марку Кондратюку.

Кевин Аймо. Фото Global Look Press

Слабые пары и танцы

Турнир в парном катании рискует стать наискучнейшим. Фавориты соревнований даже не сумели набрать 200 баллов за сезон. На условном чемпионате России эти фигуристы со своими скромными суммами были бы далеко от призовой зоны.

Но в Финляндии золото чемпионата Европы разыграют итальянские дуэты Конти/Мачии и Гиларди/Амброзини. Правда, их лучшие результаты в текущем сезоне не превышают даже 190 баллов. Навязать им борьбу могли грузинские пары Сафина/Берулава и Метелкина/Паркман, но первые не добрались до турнира по состоянию здоровья, а вторые и вовсе распались.

В танцах на льду ситуация немного лучше. Но здесь хорошие шансы имеет снова пара из Италии — Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Эти фигуристы имеют наилучшую среди всех участников сумму баллов в текущем сезоне, а также уже успели завоевать медаль в финале «Гран-при».

Не позволить Италии выиграть медальный зачет турнира может дуэт из Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон. В финале «Гран-при» эта пара была ниже итальянцев, но разницу нельзя назвать критичной — она составила примерно шесть баллов. Но пока все говорит о том, что чемпионат Европы пройдет при полном доминировании Италии.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Эспоо

25 января, среда

14.15 Пары. Короткая программа

17.45 Церемония открытия

18.35 Мужчины. Короткая программа

26 января, четверг

14.15 Женщины. Короткая программа

20.25 Пары. Произвольная программа

27 января, пятница

14.15 Танцы. Ритм-танец

19.00 Мужчины. Произвольная программа

28 января, суббота

14.00 Женщины. Произвольная программа

19.30 Танцы. Произвольный танец

29 января, воскресенье

16.30 Показательные выступления