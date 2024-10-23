Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Режиссер Андреасян приступит к съемкам фильма про Костомарова в 2025 году

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Режиссер Сарик Андреасян объяснил, почему решил снять фильм об олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Я вообще люблю фильмы про людей — про, на мой взгляд, настоящих людей, которые в каком-то отрезке своей жизни совершают что-то такое, на что можно ориентироваться, на что можно равняться. И я вот считаю, что твоя история заслуживает того, чтобы мы смотрели на тебя. Мы понимали, что ты тот человек, за которым можно следовать эмоционально и духовно. Не знаю, какие еще слова подобрать.

Я в принципе очень рад, что мы к этому придем и будем снимать о тебе кино. Мы сейчас пишем сценарий, синопсис которого ты читал, и, по-моему, вы даже как-то его комментировали в хорошем ключе, слава богу. То есть мы идем в верном направлении, и я думаю, что, дай бог, вот в следующем году мы войдем в производство», — рассказал Андреасян в подкасте Костомарова.

В 2023-м Костомаров на фоне осложнений из-за пневмонии перенес ампутацию конечностей. Позже олимпийский чемпион в танцах на льду вернулся к участию в ледовых шоу.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Читайте также
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости