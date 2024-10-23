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Сегодня, 15:15

Тренера белорусских фигуристов выдворили из России при попытке попасть на этап «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренера танцевального дуэта из Белоруссии Виктория Пласконная/Владислав Сытик Татьяну Беляеву не пустили в Россию на этап Гран-при России в Магнитогорске.

Специалиста продержали несколько часов в аэропорту Шереметьево, а затем вручили бумагу о выдворении с территории РФ. Об этом рассказала «СЭ» сама наставница. Беляева родилась в Одессе и является гражданкой Украины.

— Мы со спортсменами полетели в Магнитогорск на этап «Гран-при России» среди юниоров. Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево. Мы к такому были готовы, решили на три дня полететь в Балашиху к Денису Самохину и Марии Боровиковой, у них прекрасная команда. Чтобы эти специалисты посмотрели ребят в преддверии соревнований, в спокойном режиме пережить ожидаемый в дороге стресс — и дальше на Урал. Ребята прошли границу, поехали в отель заселяться.

А меня в этом году вообще не пропустили! Ну и зачем в данной ситуации говорить, что спорт вне политики, когда летит тренер с делегацией, со спортсменами, с командировочным удостоверением и билетами обратно, с приглашением от российской стороны и имеется вид на жительство в Республике Беларусь? Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации.

Мне было сказано, что до окончания СВО даже не пытайтесь въезжать в Россию, это бесполезно. В этой ситуации имеет смысл обратиться к функционерам спорта, думаю, надо это сделать. Чтобы на высшем уровне были решены подобные вопросы и спортивные делегации могли беспрепятственно добираться до мест проведения соревнований, сборов, семинаров, а спортсмены показывали лучший результат без дополнительных стрессов. Не там ищут врагов, мне кажется, — рассказала Беляева.

Татьяну Беляеву не&nbsp;пустили в&nbsp;Россию на&nbsp;этам &laquo;Гран-при&raquo;. Тренера белорусских фигуристов не пустили в Россию на этап «Гран-при». Что произошло?

Фигурное катание
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