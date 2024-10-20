Фигурное катание
Гран-при
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 21:04

Малинин завоевал золотую медаль на этапе «Гран-при ISU» в США

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Малинин.
Фото AFP

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу на первом этапе «Гран-при ISU» в Аллене (США).

В сумме 19-летний спортсмен набрал 290,12 балла. Фигурист получил балл штрафа за перекат короткой программы. Он завершил выступление на 0,85 секунды позже положенного времени.

Вторым стал француз Кевин Эймоз (282,88). На третьем месте расположился японец Као Миура (278,67).

Малинин является чемпионом мира (2024), победителем финала «Гран-при» (2023) и двукратным чемпионом США (2023, 2024). Он родился в Америке в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые являются уроженцами России.

Фигурное катание
Илья Малинин
Читайте также
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Подольски провел прощальный матч в карьере
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости