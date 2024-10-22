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Источник: Муравьева сменила группу в академии Плющенко из-за конфликта с Игнатовой

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Александра (Игнатова) Трусова, Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева больше месяца назад сменила тренерскую группу внутри академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как утверждает РИА Новости, причину перехода связывают с натянутыми отношениями спортсменки с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Игнатовой (Трусовой), которая поддерживает форму в основной команде академии — ЕВ-1.

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Сообщается, что Муравьева тренируется в группе ЕВ-2 — обеими группами руководит Плющенко, однако тренерский состав у них разный.

18-летняя спортсменка — серебряный призер чемпионата России сезона-2023/24.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова - Игнатова
Софья Муравьева
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