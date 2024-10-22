Источник: Муравьева сменила группу в академии Плющенко из-за конфликта с Игнатовой

Фигуристка Софья Муравьева больше месяца назад сменила тренерскую группу внутри академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как утверждает РИА Новости, причину перехода связывают с натянутыми отношениями спортсменки с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Игнатовой (Трусовой), которая поддерживает форму в основной команде академии — ЕВ-1.

Сообщается, что Муравьева тренируется в группе ЕВ-2 — обеими группами руководит Плющенко, однако тренерский состав у них разный.

18-летняя спортсменка — серебряный призер чемпионата России сезона-2023/24.