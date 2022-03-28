Магия Кондратюка, прорыв Бойковой и Козловского, рекорды Туктамышевой. Спортивные итоги Кубка Первого канала

Итоги соревнований для тех, кто любит фигурное катание как спорт.

Кубок Первого канала — коммерческий турнир, праздник фигурного катания. Как и год назад, именно на соревнованиях, завершившихся в Саранске, были достигнуты важные спортивные рубежи, которые, безусловно, важны для фигуристов. И вероятнее всего — окажут влияние на их дальнейшие карьеры. «СЭ» отмечает наиболее яркие подвиги наших спортсменов, которые произошли на стартах в столице Мордовии.

Старшие квады мужской одиночки

Мужчины сделали настоящий прыжковый прорыв. Практически все участники соревнований заходили на старшие четверные. Петр Гуменник, заменивший Александра Самарина в произвольной программе, исполнил четверные лутц и риттбергер. Он планировал четыре квада в программе, но один из двух сальховов получился лишь двойным. Тем не менее прокат более чем достойный.

Евгений Семененко также пошел на четыре четверных в программе. Получились два — тулуп и сальхов. В самом начале проката фигурист сделал «бабочку» на четверном риттбергере, еще один квад — сальхов — получился лишь двойным. Но ученика Татьяны Мишиной уже можно уважать за то, что он пошел на усложнение контента.

Макару Игнатову уже удавалось приземлять четыре четверных прыжка в произвольной программе. Однако на Кубке Первого канала повторить это вновь не получилось — падение с риттбергера, тяжелое приземление на сальхове и падение с тулупа. У фигуриста получился только каскад 4-3 из двух тулупов. Но попытка достойна уважения.

Фантомный лутц Коляды

Михаил Коляда стал одним из двух фигуристов, который не исполнял старших четверных прыжков в программах. Но намеки на его скорейшее появление сделал. В короткой программе первым элементом трехкратный чемпион России сделал тройной лутц, как и в произвольной. Стоит предположить, что в скором времени здесь будет стоять именно четверной лутц.

Михаил еще в 2016 году вставил этот элемент в программы, впервые зайдя на него на соревнованиях на этапе «Гран-при Японии». С тех пор были всего лишь две удачные попытки — в 2017 году на «Гран-при» в Китае и на турнире «Мемориал Ондрея Непелы». Последний раз Коляда прыгал квад-лутц в 2018 году.

С тех пор фигурист не предпринимал попыток. Но кажется, что в новом сезоне Михаил также пойдет на усложнение контента и начнет вновь вставлять лутц в программы. На Кубке Первого канала была одна попытка — в рамках прыжкового фестиваля. Пока неудачная. Но все впереди. Алексей Мишин поставил эталонный тройной лутц Елизавете Туктамышевой. Будем надеяться, что и у Коляды в этот раз отношения с этим старшим четверным прыжком будут намного лучше.

Шок-контент Кондратюка

Марк Кондратюк вновь стал одной из главных звезд Кубка Первого канала и заслужил отдельного рассказа о себе. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях шокировал всех безумным каскадом 4-4 еще во время прыжкового фестиваля — когда прыгнул два четверных сальхова через ойлер. Понятно, что переплюнуть такое никто не смог. И именно Марк стал победителем индивидуального турнира.

Казалось бы, еще больше удивить Кондратюк уже не сможет — куда уж круче? Но он исполнил четверной лутц в короткой программе. Да так легко, что сначала показалось, что прыжок был в три оборота. Так сказал и комментатор Первого канала Александр Гришин, и Евгения Медведева, встретившая фигуриста после проката. Но это был мощнейший квад-лутц!

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Перед произвольной программой снова казалось, что круче уже не будет. Но все-таки было! Кондратюк, как и многие в этот вечер, пошел на четыре четверных прыжка. И стал единственным, кто их исполнил, включая четверной лутц. Даже падение, случившееся в концовке программы на дорожке шагов, уже казалось частью постановки. Какая разница, если до нее Марк выдал такое!

Капитан команды «Время первых» показал себя настоящим лидером, продемонстрировал боевой настрой не только на Кубок Первого канала, но и на следующий сезон. И теперь кажется, что для нашего олимпийского чемпиона нет ничего невозможного. А кто знает, может, в следующем году на этом же турнире Марк исполнит уже пятерной. Но на пять четверных в произвольной Кондратюк уже нацелен.

Личный рекорд Туктамышевой

Выступление Елизаветы турнирных раскладов уже не меняло. 25-летняя фигуристка закрывала соревнования — и сделала это в своем стиле: ярко и зажигательно. С тройными акселями на Кубке Первого канала у Лизы не возникло никаких проблем. И в произвольной программе спортсменка достигла важной для себя отметки — 166,23. Ранее она ни разу не получала таких баллов.

До этого личным рекордом Елизаветы за произвольную программу была сумма в 153,89 балла — этот результат ученица Алексея Мишина получила на командном чемпионате мира в 2019 году. Тогда она сумела стать лучшей, обойдя американку Бреди Теннел и новую чемпионку мира японку Каори Сакамото.

Можно в очередной раз сказать, что Кубок Первого канала — коммерческий и выставочный турнир, а судейство — суперлояльное. Но стоит вспомнить, что Туктамышеву никогда особо не баловали высокими оценками. И тут, на внутреннем старте, ей удалось достичь такой солидной отметки. Именно это важно для самой спортсменки. И точно придаст ей мотивации достичь подобного уже на более серьезных стартах.

Судя по тому, что фигуристке уже поставлена новая короткая программа, карьеру Лиза продолжит. Кстати, новая постановка — просто великолепна. И в ней Туктамышева тоже установила личный рекорд — 81,63. Предыдущее наивысшее достижение фигуристка сделала в текущем сезоне на турнире в Финляндии — 81,53.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова и Козловский возглавили очередь

В парном катании весь сезон между собой соревновались три пары высочайшего уровня. Чемпионат России и Европы остался за Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Евгения Тарасова и Владимир Морозов оказались выше своих соотечественников в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. А вот Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы 2020 года, оказались в тяжелой ситуации.

Ученики Тамары Москвиной лишились статуса первой пары страны и долгое время испытывали технические трудности. То у них возникали проблемы с выбросами, то с прыжками, то с тодесом. На Олимпиаде они оказались в шаге от пьедестала и с 20 баллами разницы от первых трех мест. Козловский не скрывал своей досады и отметил — им позорно недодали. Но на Кубке Первого канала именно Саша с Димой стали лучшими, опередив две другие пары. И сделали это с блеском!

Пара впервые в карьере исполнила на соревнованиях (пусть и коммерческих) сложнейший каскад сальхов — ойлер — сальхов. И набрала баллы выше мирового рекорда. Это неофициальный старт, рекорд не будет засчитан и так далее, да. Но ребятам очень-очень важно было стать лучшими. Это пойдет на пользу и им самим, и российскому парному катанию.

Ведь здорово, когда на Олимпиаду приезжает три пары из России — и каждая из них претендует на медали. А сами Бойкова и Козловский — яркая и безумно талантливая пара, которая достойна гораздо более высоких результатов, чем четвертое место на играх. И поэтому эта маленькая победа будет для них отличным началом нового олимпийского цикла.