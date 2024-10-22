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Аделина Сотникова примет участие в «Ледниковом периоде»

Руслан Минаев
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Аделина Сотникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова примет участие в проекте «Ледниковый период».

«Аделина Сотникова примет участие в проекте «Народный ледниковый период», — цитирует ТАСС продюсера шоу Илью Авербуха.

7 октября стало известно, что в съемках примут участие гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, певец T-Killah, актер Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский

Ранее был анонсирован новый сезон проекта «Ледниковый период» под названием «Народный ледниковый период».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделина Сотникова
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