Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера

История российского хореографа.

Илья Изяславич Авербух

Дата рождения: 18 декабря 1973 года

Место рождения: Москва

Рост: 177 см

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность Ильи Авербуха

Будущий хореограф родился в семье инженера, предпринимателя и микробиолога Изяслава Наумовича и педагога Юлии Марковны. У Авербуха есть брат Даниил, который на 17 лет младше Ильи. Из-за солидной разницы в возрасте братья мало общались в детстве. Сейчас они очень дружны.

«Когда я был маленьким, все крутилось вокруг деятельности Ильи», — рассказал Даниил в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Родители Авербуха не были связаны со спортом, однако именно мама оказала влияние на судьбу сына и привела его на стадион «Авангард» в Перово. Первые шаги в фигурном катании Илья сделал в пять лет. Ему не сразу удалось раскрыть талант — мальчика отчислили из группы.

«После одного из занятий тренер выстроил всех в ряд и скомандовал: «Ты, ты и ты — выйдите из строя! Вы отчислены как бесперспективные». В их числе оказался и я», — рассказывал Илья в интервью «Российской газете».

Однако мама Авербуха верила в него и продолжала поиски специалиста, который мог бы помочь ее сыну. И Илью заметил директор катка в «Лужниках».

«Мама в мою перспективу верила. И сама стала моим тренером на дворовой хоккейной коробке. И вот однажды к нам подошел мужчина (оказалось, он был директором тренировочного катка в «Лужниках») и предложил меня туда отвести. Мама загорелась и отвела», — вспомнил Авербух в интервью «Российской газете».

Брат Авербуха также нашел себя в спорте — стал фехтовальщиком и сумел стать чемпионом Европы по рапире среди кадетов. В настоящее время Даниил проживает в Сочи и тренирует молодых рапиристов.

Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Карьера Ильи Авербуха в фигурном катании

Некоторое время Авербух был одиночником, в семь лет начал побеждать на турнирах. Его первым тренером стала Жанна Громова, также работавшая с Ириной Слуцкой. Однако из-за быстрого роста Илья растерял прыжковую технику и принял решение перейти в танцы на льду. Ему тогда было 14 лет.

Первой партнершей Авербуха стала Марина Анисина. Тренировали перспективный дуэт Наталья Дубинская и Олег Эпштейн. Фигуристы делали успехи: сумели стать двукратными чемпионами мира среди юниоров. Однако в 1992 году Илья принял решение встать в пару с Ириной Лобачевой.

Фигуриста не смутило то, что у их сотрудничества с Анисиной было намного больше перспектив. У Авербуха родились романтические чувства к новой партнерше, с которой он уже некоторое время катался в одной группе. Правда, изначально спортсмены друг друга недолюбливали.

«Как любые дети, мы много общались, но друг другу не нравились. В отличие от меня, далеко не прилежного, Ира отличалась большим трудолюбием, ее всегда ставили в пример. И меня это раздражало. Можно сказать, что между нами шла борьба противоположностей. В пару мы встали уже взрослыми, в группе Натальи Линичук. Но еще до этого у нас стали развиваться отношения иного рода», — вспоминал Авербух в интервью «Российской газете».

Вместе с личными отношениями развивалась и совместная карьера двух фигуристов. В 1995 году пара победила на XVII Всемирной зимней универсиаде. В том же году Авербух и Лобачева решились на серьезный шаг: они вступили в брак и переехали в США. Уже там они начали сотрудничество с Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым.

Спустя год Илья и Ирина стали чемпионами России и начали завоевывать медали на важных международных турнирах. В 1999-м Авербух и Лобачева получили свою первую медаль чемпионата Европы, а в 2003 году смогли стать победителями континентального первенства.

На чемпионатах мира фигуристы дважды становились призерами, в 2002 году завоевали золото. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити пара остановилась в шаге от победы: Авербух и Лобачева стали вторыми, уступив лишь бывшей партнерше Ильи — Марине Анисиной, которая выступала вместе с Гвендалем Пейзерой за Францию.

Ирина Лобачева и Илья Авербух. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Завершение карьеры Ильи Авербуха

В 2003 году пара приняла решение завершить любительскую карьеру. Оставаться в США Ирина и Илья не пожелали. Авербух не видел для себя перспектив в Америке, поэтому супруги приняли решение вернуться в Россию.

При этом сам фигурист считает своим золотым веком не годы спортивной карьеры, а деятельность продюсера и постановщика уже после ее завершения.

«Моя нынешняя жизнь гораздо ярче, насыщеннее, интереснее. Мечта любого спортсмена. Ты востребован, на виду, занимаешься тем, что приносит удовольствие, обеспечен финансово... Ну а в семьдесят, надеюсь, сделаю самый крутой ледовый спектакль, в котором скажу о себе всё-всё-всё!» — заявил Авербух в интервью «СЭ».

Достижения и награды Ильи Авербуха

Двукратный чемпион мира среди юниоров (с Мариной Анисиной)

Серебряный призер Олимпийских игр

Чемпион мира

Чемпион Европы

Победитель финала «Гран-при»

Трехкратный чемпион России

Кавалер ордена Дружбы

Лауреат национальной премии «Россиянин года»

Лауреат премии ТЭФИ-2008

«Человек года» по версии журнала GQ

Деятельность Ильи Авербуха после спорта

После завершения спортивной карьеры Авербух не видел себя тренером, но и уходить из фигурного катания не хотел. В планах Ильи было создать что-то новое в этом виде спорта. Так он пришел к идее театрализованных ледовых представлений с участием звезд мирового фигурного катания.

Фишкой подобных шоу Авербух видел участие реальных звезд этого вида спорта. Именно в этом, по мнению хореографа, и кроется секрет его успеха. В 2004 году фигурист основал и возглавил собственную продюсерскую компанию по организации и проведению ледовых спектаклей с участием звезд фигурного катания.

«Для меня определяющим является состав участников. Одно дело видеть в театре кандидатов в мастера спорта и совсем другое — когда катаются чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Все-таки в фигурном катании это имеет большое значение. Невозможно подменить чемпиона нечемпионом — разница тут же будет видна. У чемпионов совершенно иная харизма, и для меня это непреложная истина», — объяснил Авербух «СЭ».

Первый проект вышел под названием «Ледовая симфония». Безусловно, в 2004 году было сложно предугадать, как публика будет воспринимать новые форматы. Однако Илья не побоялся рискнуть и был настроен серьезно.

«Риск был колоссальныи?! Мы, я имею в виду себя и компанию «Ледовая симфония», раньше ничего подобного не делали. Был формат англии?ского шоу и была идея, как его лучше перенести на нашу почву, не копируя от и до. А «Россия» просто сделала кальку. Это как «О, счастливчик!». Когда смотришь аналог, то понимаешь: наш ведущии? сидит в том же ракурсе, столько же секунд тратит на вопрос и реакция у него идентичная. А риск остался, хоть и делаем второи? проект — «Ледниковыи? период» — с пониманием, что и как должно быть», — сказал Авербух GQ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С тех пор продюсер организовал массу мероприятий, среди которых такие представления, как «Россия ждет», «Итальянский карнавал», юбилейное шоу Александра Горшкова «И вечно музыка звучит...» в 2006 году, юбилейное шоу, посвященное 60-летию Татьяны Тарасовой, в 2007 году и многие другие.

Одним из самых успешных проектов Авербуха стало телешоу «Ледниковый период». В рамках телепроекта устраивалось состязание между парами, в которой один из партнеров — профессиональный фигурист, а другой — известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения, далекий от этого вида спорта.

Шоу выходит с 2007 года. С тех пор программа неоднократно продлевалась, приостанавливалась, прекращалась и возобновлялась. Участие в проекте приняло огромное количество известных спортсменов и творческих деятелей. Ведущими были олимпийские чемпионы — Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Председателем жюри стала легендарный тренер Татьяна Тарасова. В 2023 году проект был приостановлен, однако Авербух планирует новый формат — «Народный Ледниковый», аналог ледового шоу «Ледниковый период» не для звезд, а обычных людей, которые любят фигурное катание и хотят испытать себя.

Авербух занимается и другими проектами: постановкой мюзиклов и ледовых спектаклей. Среди них — «Спящая красавица», «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Волшебник страны Оз» и многие другие. Участие в них принимали звезды фигурного катания разных лет: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева и многие другие.

Также Авербух работает над соревновательными программами для действующих спортсменов. Он неоднократно работал с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Евгенией Медведевой и другими фигуристами. В 2022 году Илья начал тренерскую деятельность на базе школы Нины Мозер на катке «Вдохновение» в тандеме с Еленой Масленниковой.

Помимо занятий в качестве режиссера, хореографа-постановщика и продюсера Авербух часто появляется на телевидении в роли комментатора. Он неоднократно работал на российских и международных турнирах по фигурному катанию на Первом канале.

Личная жизнь Ильи Авербуха

Первой супругой Авербуха стала его партнерша на льду — Ирина Лобачева. Пара поженилась в 1995 году. Практически сразу после завершения соревновательной деятельности спортсмены стали родителями — в 2004 году у них родился сын Мартин.

Однако после первых успехов Авербуха в роли продюсера и хореографа-постановщика отношения между супругами стали портиться. В СМИ появилась информация о том, что Илья неверен своей жене. А Ирина утверждала, что ее муж невероятно популярен среди девушек.

«К ребенку подошла девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: «Это твой братик». Потом Мартин спросил у меня, кто это», — жаловалась Лобачева на телеканале НТВ в программе «Секрет на миллион».

Сам Авербух не подтвердил данные слухи.

«Не могу комментировать Иринины слова и обсуждать ту ситуацию. Хотя прекрасно понимаю все эмоции, переживаемые тогда Ирой. Еще раз повторюсь: тяжело было очень — и ей, и мне, мы ведь живые люди, а не роботы. Я тоже переживал, но ждал, когда пройдет время, улягутся обиды... При этом никогда не отказывался от обязательств перед семьей», — рассуждал Авербух в интервью журналу «7 дней».

Тем не менее в декабре 2007 года Авербух и Лобачева развелись. Впоследствии сын Мартин остался с отцом. С тех пор долгое время о личной жизни известного хореографа и продюсера достоверно не было ничего известно, информация появлялась лишь на уровне слухов.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Только в 2020 году Авербух подтвердил появление новой возлюбленной — ей стала актриса театра и кино, известная по сериалу «Папины дочки», Елизавета Арзамасова. При этом влюбленные были знакомы уже достаточно давно. Девушка принимала участие в проекте «Лед и пламень» на Первом канале, который курировал Илья, когда ей было всего 15 лет. Но тогда ни о каком романе речь не шла.

Позже между Авербухом и Арзамасовой возникли настоящие чувства. Счастливые продюсер и актриса даже пришли вместе на ТВ, где подтвердили серьезность своих отношений. В конце 2020 года пара объявила о свадьбе. В августе 2021 года у супругов родился сын — мальчика назвали Львом.

До брака с Елизаветой Илья целых 15 лет оставался холостяком. И даже не думал о том, чтобы вновь вступить в брак. Однако актриса сумела растопить его сердце. Влюбленных не смутила разница в возрасте: Авербух старше Арзамасовой на 22 года.

«Во-первых, надо сказать большое спасибо ее маме. Она воспитывала дочь на тех же книжках, песнях, фильмах, на которых формировался и я. Лиза тоже любит Окуджаву, Высоцкого... Во-вторых, среди ее друзей не было исключительно тинейджеров. Наоборот, Лизу всегда окружали люди разных поколений. Она со всеми находила общий язык, от каждого перенимала лучшее. Так что мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. При этом Лиза для меня еще и мостик в молодежную субкультуру, бережно вводит в мир рэпа, который ей очень нравится», — заявил Авербух на вопрос о разнице в возрасте.

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