Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе

История бывшей российской фигуристки.

Диана Сергеевна Дэвис

Дата рождения: 16 января 2003

Место рождения: Лас-Вегас, Невада, США

Рост: 165 см

Вид спорта: танцы на льду

Детство и юность Дианы Дэвис

Будущая фигуристка, выступающая в танцах на льду, является единственной дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Дэвис родилась на территории США. Про биологического отца фигуристки известно крайне мало, кроме того, что он является американцем. По словам Дианы, папа регулярно приезжал в Россию и дарил подарки до ее переезда в Америку.

В официальных документах ФФККР у Дэвис стояло отчество Сергеевна. В июне 2022 года фигуристка выкладывала фотографию с мужчиной в костюме, которого поздравила с Днем отца. Но оказалось, что это был лишь крестный папа Дэвис.

Мама спортсменки, Этери Георгиевна, в 2021 году заявила, что у ее дочки нет отца: «Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой».

Этери Тутберидзе с маленькой Дианой Дэвис. Фото из соцсетей Дианы Дэвис

По неподтвержденной информации, которая долгое время ходила в кругах фигурного катания, отцом Дэвис мог быть покойный Сергей Буянов. Некоторые факты косвенно указывают на эту версию: например, отчество «Сергеевна» в документах Дианы. Также спустя некоторое время после новостей о смерти Буянова фигуристка опубликовала фотографию, на которой она позирует с неизвестным мужчиной, повернувшимся спиной. Тем не менее никто из сторон эту версию не подтвердил.

Вскоре после рождения Диана с мамой оказалась в России. Этери Тутберидзе в 2003 году только начинала тренерскую карьеру и вошла в состав Федерации фигурного катания на коньках города Москвы. Дэвис интересовалась спортом и даже хотела заниматься синхронным плаванием, но в итоге стала фигуристкой и первое время работала под руководством своей матери.

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Спортивная карьера Дианы Дэвис

Как и большинство фигуристов, изначально Диана выступала в одиночном катании. Дэвис начала тренироваться в возрасте 6 лет в школе «Самбо-70», но фигурное катание давалось ей намного тяжелее, чем другим спортсменам: все из-за того, что еще в детстве фигуристке диагностировали нейросенсорную тугоухость.

Из-за этого девочка испытывала проблемы с координацией, прыгала с большим трудом и показывала нестабильные результаты. В конечном итоге было принято решение перейти в танцы на льду, чтобы снизить риск травм. На этом особенно настаивала мама и тренер Дэвис.

Диана Дэвис в юности. Фото из соцсетей Дианы Дэвис

«Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала. Был такой тяжелый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?» Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что Бог ни делает, все к лучшему», — пояснила Тутберизе в интервью Дмитрию Борисову на Первом канале.

В 13 лет Диана встала в пару с первым партнером — Денисом Пичужкиным. Фигуристы некоторое время работали вместе с Денисом Самохиным и Марией Боровиковой, но так и не смогли выступить ни на одном соревновании. Следующий сезон Диана провела уже в паре с Федором Варламовым. Дуэт выиграл этап Кубка Санкт-Петербурга и дважды оказывался на пьедестале на этапах Кубка России.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В начале сезона-2018/19 Дэвис начала кататься с Глебом Смолкиным и стала работать под руководством Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой. В первый совместный сезон фигуристы завоевали несколько серебряных и бронзовых медалей на различных турнирах, включая этап юниорского «Гран-при» в Чехии и финал Кубка России.

Затем дуэт решился на смену тренерского штаба и переезд в США. После перехода к Игорю Шпильбанду Дэвис и Смолкин завоевали первую золотую медаль — на турнире Volvo Open Cup в Риге, а также привезли серебряные медали с этапов юниорского «Гран-при». На первенстве России пара стала третьей, а на чемпионате мира в своей возрастной категории — пятой.

Сезон-2020/21 Диана и Глеб были вынуждены пропустить из-за перелома ноги у партнерши. Впрочем, международные соревнования среди юниоров были отменены из-за пандемии. В марте пара получила допуск от федерации на финал Кубка России, который выиграла с результатом 186,38 балла по сумме двух программ.

В свой дебютный сезон на взрослом уровне Дэвис и Смолкин завоевали серебро на международном турнире U.S. International Classic в Норвуде и стали победителями «челленджера» в Варшаве. По итогам чемпионата России были включены в состав сборной страны на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где фигуристы заняли 14-е место. Это выступление стало последним для пары под российским флагом.

В сезоне-2022/23 Диана и Глеб не выступали на соревнованиях, не приезжали в Россию на контрольные прокаты и турниры, но все же числились в основном составе национальной сборной. При этом во всех комментариях фигуристы называли себя спортсменами российской команды.

В июне 2023-го стало известно о том, что фигуристы сменили спортивное гражданство и перешли под грузинский флаг. С августа Дэвис и Смолкин начали кататься за Грузию и успели принять участие в ряде международных турниров. В январе 2024 года они представили новую страну на чемпионате Европы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступают за сборную Грузии. Фото Reuters

Смена спортивного гражданства Дианы Дэвис

Первые слухи о возможном переходе пары под другой флаг появились еще весной 2022 года после заключения брака между партнерами в США. Причиной могло стать то, что российские спортсмены с февраля 2022 года не имеют возможности выступать на соревнованиях под эгидой ISU.

Летом 2022 года американский журналист Дэйв Лиз озвучил якобы существующую у дуэта идею перейти под американский флаг. Этери Тутберидзе в ответ на новости назвала данную информацию фейком. Отец Глеба, российский актер Борис Смолкин, заявил, что ничего не знает даже о заключенном браке между его сыном и фигуристкой Дэвис (возможно, по каким-то скрытым причинам). «Думаю, что это выдуманная история. Глеб ничего не сказал мне об этом», — сказал Смолкин-старший изданию Woman.ru.

Тем не менее после выступления на Олимпийских играх-2022 пара не соревновалась и не приезжала в Россию, хотя ее участие было изначально анонсировано накануне и контрольных прокатов, и этапов российской серии «Гран-при». Но в конечном итоге Дэвис и Смолкин не появились ни на одном турнире, а в декабре 2022 года заявили о снятии с чемпионата России и допустили возможность смены спортивного гражданства.

Спустя полгода стало известно, что Диана и Глеб действительно переходят под другой флаг. При этом, со слов главного тренера сборной России Елены Чайковской, российская сторона не стала препятствовать фигуристам. Новой страной Дэвис и Смолкина оказалась Грузия, так как у партнерши есть паспорт этой страны (ее дед являлся этническим грузином).

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — привело агентство ТАСС слова Чайковской.

Дебют Дэвис и Смолкина за сборную Грузии состоялся в августе 2023 года — пара с суммой в 191,82 балла по результатам двух программ выиграла Ice Dance International в США.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Дианы Дэвис

Призер этапов юниорского «Гран-при» (в паре с Глебом Смолкиным за Россию);

Победительница Warsaw Cup (в паре с Глебом Смолкиным за Россию);

Серебряный призер чемпионата России (в паре с Глебом Смолкиным);

Участница Олимпийских игр (в паре с Глебом Смолкиным за Россию);

Мастер спорта России.

Победительница Budapest Trophy (в паре с Глебом Смолкиным за Грузию);

Победительница Мемориала Дениса Тена (в паре с Глебом Смолкиным за Грузию);

Победительница Lake Placid Ice Dance International (в паре с Глебом Смолкиным за Грузию).

Болезнь Дианы Дэвис

Диана родилась совершенно здоровым ребенком. Но когда девочка была еще совсем маленькой, врачи допустили ошибку и выписали ей неправильные антибиотики. Это спровоцировало развитие болезни у Дэвис — сенсоневральную тугоухость третьей степени.

Из-за этого недуга у Дианы ухудшился слух, в ушах появился шум. По словам матери, Этери Тутберидзе, девочка могла слышать отдельные звуки. Но большую часть речи ей приходилось понимать по губам.

«Она слышит, музыку слышит, во время разговора частично добирает по губам. Я иногда повторяю. Новые слова сначала пишу на бумажке», — так говорила о диагнозе дочери Тутберидзе в документальном фильме «1+1».

Безусловно, болезнь сказывалась на качестве жизни и оказала влияние на спортивную карьеру Дэвис: из-за отсутствия координации при выполнении прыжковых элементов Диана постоянно падала и была подвергнута риску получения тяжелых травм. В итоге было принято решение сменить дисциплину.

К счастью, Дэвис удалось побороть недуг. В 2019 году Диана сообщила, что перестала принимать лекарства и смогла адаптировать себя к полноценной жизни.

«Я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми, порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди. Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечетко, я стеснялась и почти не общалась с людьми, но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать, я смогла себя адаптировать», — написала Дэвис в социальных сетях.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис за пределами ледовой площадки. Фото из соцсетей Дианы Дэвис

Личная жизнь Дианы Дэвис

После того как фигуристка встала в пару со своим нынешним партнером, многие стали подозревать, что Дэвис и Смолкина связывают не только рабочие отношения. Впрочем, первое время Диана отрицала роман между ней и Глебом: «У нас не роман. Он мой партнер по танцам на льду и друг», — заявила она Tatler.

Время все расставило по своим местам. После переезда в США спортсмены начали жить самостоятельно, без опеки родителей, при этом оказывая друг другу поддержку и проявляя знаки внимания. Особенно это было заметно, когда Дэвис сломала ногу: Смолкин тогда сильно заботился о своей партнерше. При этом фигуристы много времени проводили вместе и вне льда, часто делились совместными снимками.

Подозрения о романе подтвердились в марте 2022 года, когда журналист Дэйв Лиз обнародовал информацию с сайта округа Кларк, Невада. В документах утверждается, что Дэвис и Смолкин поженились 18 марта 2022-го. Без официального объявления Диана и Глеб стали носить кольца на безымянных пальцах. Спустя год спортсмены показали в соцсетях, как отметили первую годовщину брака. При этом мама Тутберидзе еще до свадьбы часто навещала пару в США и называла их своей семьей.

Социальные сети Дианы Дэвис

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