У Плющенко будет новый фаворит? Фигурист Игнатов меняет тренера на фоне слухов о романе с Трусовой

Последний шанс для некогда перспективного спортсмена.

Межсезонье в фигурном катании только началось, но трансферных новостей все больше и больше. Одна из последних — переход Макара Игнатова к Евгению Плющенко. Игнатов — нестабильный фигурист, чьи перспективы туманны. И все же давно в «Ангелах Плющенко» не было столь заметных одиночников.

Практически всю сознательную карьеру Игнатов провел у одного тренера и запомнился статусом вечно «перспективного». Но в 23 года уже пора раскрывать свой потенциал. Сможет ли Евгений Викторович реанимировать карьеру парня и при чем тут Александра Трусова?

В «Ангелах Плющенко» впервые за долгое время будет сильный одиночник

Ни дня спокойствия в фигурном царстве — под вечер среды о решении сменить тренера сообщил в своем Telegram-канале Макар Игнатов. «Вчера я пришел к Евгению Владимировичу (Рукавицыну), сказал ему о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Я прошел долгий путь с Евгением Владимировичем, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени. Твердым шагом, с высоко поднятой головой идем навстречу переменам, навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от нее, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», — написал Игнатов. Сказать, что Макар удивил, не сказать ничего. Он уже так долго тренировался у Рукавицына, что представить его в другой команде казалось невозможным.

Тем более удивителен переход к Плющенко, ведь отношение к «Ангелам Плющенко» у многих до сих пор скептическое. Так или иначе, если с женским одиночным дела вроде как налаживаются и по крайней мере карьеру Софьи Муравьевой можно назвать успешной, то вот у парней под руководством Евгения Викторовича пока не выходит. Самым заметным был Артем Ковалев, причем, собственно, с Плющенко он практически и не контактировал, а работал с Александром Волковым. Последний затем отмежевался от проектов Яны Рудковской и теперь развивается самостоятельно. А в команде Плющенко остались только юниоры, среди которых есть интересные ребята — братья Никита и Кирилл Сарновские, Максим Автушенко, спортсмены помладше. И все же никого схожего по статусу с Игнатовым в «Ангелах Плющенко» не было и нет. Поэтому не до конца даже ясно, кому важнее подобный переход.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перезагрузка карьеры Игнатова

С другой стороны, Макар недаром говорит про перемены. В его случае они явно необходимы. Об Игнатове говорят с его первого взрослого сезона, и каждый год он надеется, что наконец-то сможет оправдать выписанные в юношеские годы авансы. Харизматичное катание, стабильный четверной риттбергер в арсенале, уверенные непрыжковые элементы. Казалось бы, есть все для больших побед. Но раз за разом Игнатов срывает важные прокаты. В чем конкретная причина, не до конца ясно. Кто-то говорит о проблемах с «физикой», что подтверждает практика — чаще прочего Макар допускает ошибки в концовке произвольной. Создается впечатление, что ему не хватает сил выдать ровное выступление. Падает скорость, не хватает концентрации. Когда это происходит регулярно, приходится задумываться о проблемах в общей физической подготовке спортсмена, тем более что с подобным в группе Рукавицына сталкивается не только Игнатов.

Второй момент — психология. Это тонкая тема, однако похоже, что Евгений Владимирович так и не смог привить Игнатову инстинкт победителя. Стоит Макару приблизиться к титулу, как что-то в нем ломается. Не сказать, что у Плющенко есть успешный опыт работы с такими спортсменами, история с Муравьевой говорит, что скорее, наоборот, в команде не совсем понимают, как победить внутренних демонов. И все же банальная смена обстановки может сработать в плюс, ведь когда тебе в 23 с лишним продолжают говорить, что ты перспективный, при этом из реальных достижений можно вспомнить только серебро чемпионата России и медали этапов российского «Гран-при», есть весомый повод задуматься о своем будущем. Тем более наверняка идею попробоваться у Плющенко Игнатову предложила Александра Трусова. В Сети много говорят о романтических отношениях между спортсменами. Сами ребята это не подтверждают, но то, что они как минимум близки, — это факт.