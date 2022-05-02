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2 мая, 22:00

Как Ягудина выгнали из американского шоу за расизм и алкоголизм: «У меня съехала крыша»

Ягудина выгнали из американского шоу за расизм и алкоголизм после Олимпиады-2002
Валентина Глазко
Корреспондент
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Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Во время подготовки к победной Олимпиаде нашему спортсмену пришлось пройти через жуткий конфликт с американцами.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион в Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, наилучших успехов достиг, работая с Татьяной Тарасовой. Сейчас фигурист является ведущим популярных телешоу, примерным семьянином. Но в жизни спортсмена был сложный период, связанный с депрессией. Вспомним, как его выгнали из шоу Stars on Ice из-за проблем с алкоголем.

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Месяц питался кашей на воде

Сотрудничая с тренером Алексеем Мишиным, Ягудин стал чемпионом мира в 1998 году. После чего перешел в команду к Татьяне Тарасовой. В следующем сезоне Алексей выигрывал чемпионаты мира и Европы, ему покорялся финал «Гран-при». Но ослепительный успех сменился серьезной травмой, которая породила депрессию. Молодой фигурист начал изнурять себя жесткими диетами и голоданиями, которые сопровождались интенсивными тренировками. Психика не справилась с такой нагрузкой, и у спортсмена случился нервный срыв. Фигурист начал думать о завершении спортивной карьеры.

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Ягудин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять, — вспоминал Ягудин на YouTube-канале «вМесте». — Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Сказал: «Следите! Знаете, когда один, рано или поздно делаешь то, что нельзя. Хочу с утра есть кашу на воде». Месяц-полтора питался вот этой кашей, парой яблок и чашечкой кофе в день. После второй тренировки отдал ключи от машины Татьяне Анатольевне, она едет домой, а я бегом. Изнурял себя тренировками, один в один как в фильме «Рокки».

Именно в этот период у спортсмена начались серьезные проблемы с алкоголем. В США из-за выпивки он попал в очень неприятную ситуацию. После выигранного золота на чемпионате мира Ягудина пригласили в ледовое шоу Stars on Ice Тома Коллинза, на тот момент самым популярным в США. Однако контракт быстро расторгли. Пресс-атташе Stars on Ice Лиз де Сево заявила, что причиной стали пьянство россияна. Также ситуацию усугубили некорректные высказывания в адрес афроамериканцев, а именно менеджера ресторана и журналиста. Также Сево утверждала, что россиянин был агрессивен и конфликтен с окружающими людьми. Итогом конфликта стало решение — выслать Алексея в Россию. В результате разрыва контракта Ягудин потерял примерно 70 тысяч долларов.

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Отличный способ заработка

Тарасова в своей книге указывала другую причину проблем с шоу Коллинза: «Лешу выслали, сославшись на то, что в Америке нельзя пить спиртное до 21 года... Леша зашел в бар, там сидели его старшие товарищи. Он у кого-то из стакана отхлебнул, бармен не только заметил такую вольность, но и вызвал полицию. Это начало. Последней каплей послужило то, что сын Тома Майкл упрекнул Лешку, что тот накануне не исполнил какой-то прыжок... И Лешка по простоте душевной говорит: «Понимаешь, я на соревнования собираюсь, там же я в бой иду. А здесь отдыхаю». Любой бы обиделся», — пишет знаменитый тренер.

Ягудин вспоминает этот инцидент довольно своеобразно: «Я всегда радовался жизни и ничего особенно плохого в том, что меня выгоняли за пьянку из тура Тома Коллинза, не вижу». Как бы то ни было, после возвращения Алексея в Россию летом 1999 года наша федерация фигурного катания на основании жалобы американцев применила в отношении спортсмена условную дисквалификацию за «неспортивное поведение».

Алексей Ягудин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Ягудин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

А уже после фееричного выступления на Олимпиаде в Солт-Лейке Ягудина снова пригласили в ледовое шоу. На этот раз он откатал около 100 представлений в роли хедлайнера. The New York Times писали, что за три проката американская федерация выплатила Ягудину 275 тысяч долларов. Участие в подобных шоу — отличный способ заработка, каким оно является до сих пор, не говоря уже о начале 2000-х.

Горстями пил обезболивающие

«Мы всегда стремились попасть в тур Коллинза, поскольку много лет это было единственное место, где русские могли зарабатывать. Тур у Коллинза всегда организован потрясающе. Любые услуги — только высшего уровня, хотя начинали они с мотелей. Сейчас же участники тура живут или в «Беверли-Хиллз» или «Четырех временах года», а это самые дорогие отели в Америке», — вспоминает в своей книге Татьяна Тарасова.

Участие в Stars on Ice было настолько важным, что, когда у Ягудина обострилась травма ноги, ему пришлось по контракту откатывать остаток программ на обезболивающих. «Однажды после шоу мне стало так плохо, что пришлось останавливать всю автобусную колонну, дабы женщина-врач, которая ехала в другом экспрессе, пришла ко мне и помогла справиться с болью. Я горстями пил обезболивающие таблетки, иначе просто не мог вытерпеть до конца представления. На людях я старался не хромать и всем своим видом показывал, что у меня все в порядке. Но как только оказывался за кулисами, то чуть не падал, волоча ногу», — цитирует фигуриста «НаPRолом». Таким образом Ягудин реабилитировал себя за прошлые скандалы.

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алексей Ягудин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сегодня Алексей Ягудин ведет здоровый образ жизни. Он является популярным телеведущим, играет в театре, принимает участие в телешоу. Например, недавно стал участником программы «Звезды в Африке». Спортсмен воспитывает двоих детей вместе с экс-фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, с которой уже много лет счастлив.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
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