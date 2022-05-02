Как Ягудина выгнали из американского шоу за расизм и алкоголизм: «У меня съехала крыша»

Во время подготовки к победной Олимпиаде нашему спортсмену пришлось пройти через жуткий конфликт с американцами .

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион в Солт-Лейк-Сити, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, наилучших успехов достиг, работая с Татьяной Тарасовой. Сейчас фигурист является ведущим популярных телешоу, примерным семьянином. Но в жизни спортсмена был сложный период, связанный с депрессией. Вспомним, как его выгнали из шоу Stars on Ice из-за проблем с алкоголем.

Месяц питался кашей на воде

Сотрудничая с тренером Алексеем Мишиным, Ягудин стал чемпионом мира в 1998 году. После чего перешел в команду к Татьяне Тарасовой. В следующем сезоне Алексей выигрывал чемпионаты мира и Европы, ему покорялся финал «Гран-при». Но ослепительный успех сменился серьезной травмой, которая породила депрессию. Молодой фигурист начал изнурять себя жесткими диетами и голоданиями, которые сопровождались интенсивными тренировками. Психика не справилась с такой нагрузкой, и у спортсмена случился нервный срыв. Фигурист начал думать о завершении спортивной карьеры.

Алексей Ягудин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять, — вспоминал Ягудин на YouTube-канале «вМесте». — Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Сказал: «Следите! Знаете, когда один, рано или поздно делаешь то, что нельзя. Хочу с утра есть кашу на воде». Месяц-полтора питался вот этой кашей, парой яблок и чашечкой кофе в день. После второй тренировки отдал ключи от машины Татьяне Анатольевне, она едет домой, а я бегом. Изнурял себя тренировками, один в один как в фильме «Рокки».

Именно в этот период у спортсмена начались серьезные проблемы с алкоголем. В США из-за выпивки он попал в очень неприятную ситуацию. После выигранного золота на чемпионате мира Ягудина пригласили в ледовое шоу Stars on Ice Тома Коллинза, на тот момент самым популярным в США. Однако контракт быстро расторгли. Пресс-атташе Stars on Ice Лиз де Сево заявила, что причиной стали пьянство россияна. Также ситуацию усугубили некорректные высказывания в адрес афроамериканцев, а именно менеджера ресторана и журналиста. Также Сево утверждала, что россиянин был агрессивен и конфликтен с окружающими людьми. Итогом конфликта стало решение — выслать Алексея в Россию. В результате разрыва контракта Ягудин потерял примерно 70 тысяч долларов.

Отличный способ заработка

Тарасова в своей книге указывала другую причину проблем с шоу Коллинза: «Лешу выслали, сославшись на то, что в Америке нельзя пить спиртное до 21 года... Леша зашел в бар, там сидели его старшие товарищи. Он у кого-то из стакана отхлебнул, бармен не только заметил такую вольность, но и вызвал полицию. Это начало. Последней каплей послужило то, что сын Тома Майкл упрекнул Лешку, что тот накануне не исполнил какой-то прыжок... И Лешка по простоте душевной говорит: «Понимаешь, я на соревнования собираюсь, там же я в бой иду. А здесь отдыхаю». Любой бы обиделся», — пишет знаменитый тренер.

Ягудин вспоминает этот инцидент довольно своеобразно: «Я всегда радовался жизни и ничего особенно плохого в том, что меня выгоняли за пьянку из тура Тома Коллинза, не вижу». Как бы то ни было, после возвращения Алексея в Россию летом 1999 года наша федерация фигурного катания на основании жалобы американцев применила в отношении спортсмена условную дисквалификацию за «неспортивное поведение».

Алексей Ягудин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

А уже после фееричного выступления на Олимпиаде в Солт-Лейке Ягудина снова пригласили в ледовое шоу. На этот раз он откатал около 100 представлений в роли хедлайнера. The New York Times писали, что за три проката американская федерация выплатила Ягудину 275 тысяч долларов. Участие в подобных шоу — отличный способ заработка, каким оно является до сих пор, не говоря уже о начале 2000-х.

Горстями пил обезболивающие

«Мы всегда стремились попасть в тур Коллинза, поскольку много лет это было единственное место, где русские могли зарабатывать. Тур у Коллинза всегда организован потрясающе. Любые услуги — только высшего уровня, хотя начинали они с мотелей. Сейчас же участники тура живут или в «Беверли-Хиллз» или «Четырех временах года», а это самые дорогие отели в Америке», — вспоминает в своей книге Татьяна Тарасова.

Участие в Stars on Ice было настолько важным, что, когда у Ягудина обострилась травма ноги, ему пришлось по контракту откатывать остаток программ на обезболивающих. «Однажды после шоу мне стало так плохо, что пришлось останавливать всю автобусную колонну, дабы женщина-врач, которая ехала в другом экспрессе, пришла ко мне и помогла справиться с болью. Я горстями пил обезболивающие таблетки, иначе просто не мог вытерпеть до конца представления. На людях я старался не хромать и всем своим видом показывал, что у меня все в порядке. Но как только оказывался за кулисами, то чуть не падал, волоча ногу», — цитирует фигуриста «НаPRолом». Таким образом Ягудин реабилитировал себя за прошлые скандалы.

Алексей Ягудин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сегодня Алексей Ягудин ведет здоровый образ жизни. Он является популярным телеведущим, играет в театре, принимает участие в телешоу. Например, недавно стал участником программы «Звезды в Африке». Спортсмен воспитывает двоих детей вместе с экс-фигуристкой Татьяной Тотьмяниной, с которой уже много лет счастлив.