«Хотел бы пригласить на «Ледниковый период» Киркорова или Валуева». Интервью Алексея Ягудина

Олимпийский чемпион, комментатор и актер рассказал о своих планах на стартующий сезон.

Алексей Ягудин — едва ли не самый активный российский фигурист, завершивший карьеру. Даже сложно поверить, как он все успевает — комментировать соревнования, выступать в ледовых шоу, играть в театре, работать на телевидении, развивать собственную академию и постоянно выступать на мероприятиях и форумах. На днях его можно было встретить в Казани на форуме «Россия — спортивная держава», где Ягудин встретился с молодыми спортсменами и делился с ними опытом. Отдельно хочется отметить невероятную популярность Алексея — автограф-сессия с ним по продолжительности затянулась почти на час. В условиях плотного графика у Ягудина нашлось время пообщаться с «СЭ» и рассказать об опасности батута для фигуриста и контроле над собой, планах на комментаторскую работу с командой Первого канала (спойлер: вернется Татьяна Тарасова!) и мыслях о возможном новом сезоне «Ледникового периода».

— Скоро в фигурном катании стартует олимпийский сезон. Вернее, он уже стартовал, а 11 сентября нас ждут контрольные прокаты. Какие у вас ожидания перед этим событием?

— Любопытные. Очень жду, волнуюсь, как раз собираюсь ехать в Челябинск, чтобы комментировать для Первого канала. В субботу не смогу — у меня выходной после спектакля, а в воскресенье поработаем с произвольными программами. Что тут скажешь, дождались! Были, конечно, разные вопросы по поводу перспектив проведения любых соревнований в текущих реалиях. И до сих пор остаются, тот же этап «Гран-при» в Китае переехал в Турин. Хорошо, что не отменен, значит, потихоньку мир все же восстанавливается. Сезон будет крайне интересный, это точно.

— И нервный.

— Для спортсменов — определенно. Олимпийский сезон всегда нервный, думаю, не надо объяснять почему. Но и для нас, комментаторов, это непростое испытание. Я знаю, с каким придыханием комментирует Татьяна Анатольевна Тарасова, она снова присоединится к нам. Мы не просто комментируем со стороны случившееся — сделаны элементы или нет, как хорошо они были сделаны. А часто трогаем до глубины души. Порой даже слезы бывают, не наигранно, а искренне. От восхищения. Не только от того, что человек сделал на соревнованиях, но и от осознания того, через что он прошел на пути к успеху.

— Помню, что в порыве восхищения вы грозились в олимпийский сезон поехать за Юдзуру Ханю и собирать за ним плюшевых медведей. Такие планы еще в силе?

— Для тех, кто понимает юмор, ответ очевиден. Не восхищаться Юдзуру Ханю невозможно — он невероятный спортсмен.

Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бузовой тяжело давалось фигурное катание, она штурмовала сложности с утра до ночи

— Помимо соревнований все ждут и новый сезон «Ледникового периода». О продолжении проекта мы уже можем говорить как о свершившемся факте?

— Пока что нет, на сто процентов уверенности у меня нет. Скажем так, на 99 процентов новый сезон будет.

— Есть понимание, какой будет примерно состав?

— У меня в голове есть.

— Это уже определенные договоренности или ваше личное желание?

— Я могу хотеть приглашать много кого. Валуева, например. Или Киркорова. Но нужно понимать, что в «Ледниковом периоде» главное действующее лицо не я, а Илья Авербух — наш режиссер-постановщик всех спектаклей и номеров. Решения принимает он. Мне нужно прийти, прокомментировать и уйти. Да и не все приглашенные согласятся. Я знаю, через что на проекте проходят приглашенные звезды. На их плечах адский труд, каждодневные тренировки. Помню даже по примеру Ольги Бузовой, которой тяжело давалось фигурное катание. Но она ревностно с утра до ночи штурмовала все эти сложности.

— Комментировать хотели бы снова с Алиной Загитовой?

— Возможно, посмотрим.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Иногда можно позволить себе и алкоголь, главное — знать меру

— Вы попробовали на казанском форуме различные новые виды спорта. Что вам пришлось больше по душе?

— Мне очень нравится пинг-понг, и здесь я поиграл с большим удовольствием. Еще когда я выступал в большом спорте, помню, мы возили в США и Канаду стол для пинг-понга и вместо раскаток иногда играли. Эту традицию мы возобновили уже в России. На туры с шоу я стараюсь брать с собой оборудование для настольного тенниса, чтобы была возможность сделать полезную паузу. Огромные фуры с нашими костюмами возят, еще и стол для пинг-понга. Другие ребята-фигуристы возили с собой баулы для хоккея и после тренировки играли в хоккей. Я, правда, в число любителей хоккея не попал, поскольку у меня проблемы с бедром и коленом. Хотя хотелось приобщиться.

— Какой вид спорта был бы полезен для фигуриста в качестве дополнительной нагрузки?

— У всех своя специфика, и лишний риск не нужен, если ты планируешь выступать долго и рассчитываешь на медали. Точно есть опасные виды спорта, которые могут погубить карьеру. К примеру, не очень полезно кататься на горных лыжах, нам всегда запрещали. Были случаи тяжелых травм — колени летят только так. А это прощай прыжки! Помню, на первенстве России среди юниоров я как-то стоял в зале для разминок и увидел батут. Попрыгал на нем немного и потом занял место далеко от призовых. Не получалось подпрыгнуть уже на льду.

— Возникли проблемы с координацией?

— Нет. После батута у тебя другие ощущения своего тела, прыжка. Ты потом сам не можешь прыгнуть, поскольку на батуте тебя инерция подталкивает от небольшого движения. Привыкаешь и теряешь контроль над собой. Вернуть это чувство тяжело. Всему нужна мера, иногда можно позволить себе расслабиться, но не злоупотреблять. Это касается того же алкоголя, например. Все можно, только нужно держать контроль и знать меру.

Мне только 41 годик — ментально я ближе к детям и за любой хипеш

— Как оцените атмосферу форума? Видно, что вы здесь прямо нарасхват.

— Здесь реально прикольно. Знаете, хоть мне по паспорту и 41 год, я всем при встрече говорю, что мне только 41 годик. И я ментально приблизительно того же возраста, что те дети, которые пришли на этот фестиваль спорта и туризма. Я за любой хипеш, любую авантюру, всегда хочется попробовать себя на разных новых поприщах. И здесь мне по-человечески интересно.

— Одной из основных тем форума был детский спорт. Сейчас у детей больше возможностей для занятий спортом, чем во времена вашего детства?

— Во времена моего детства уличные катки были практически везде, лед был доступен каждому. Сейчас мы возвращаемся к этим традициям и стараемся привлечь в спорт как можно больше детей. Я отец двух дочек, одна занимается художественной гимнастикой, вторая — плаванием и танцами. И я заинтересован в появлении площадок, где можно сравнить разные подходы, найти компромиссы для решения для различных задач. Но сравнивать конец 1980-х и текущую эпоху неправильно. Мир не стоит на месте. Спортивный сектор сейчас шире. И проведение подобного форума с выставкой, конечно, — отличное подспорье для родителей, которые находятся в поиске лучшей дисциплины для своего ребенка. Надо помнить, что любые победы, даже важнейшие, олимпийские, начинаются с площадок для любителей.

— На встрече с юными спортсменами дети спросили вас про самый сложный выбор в жизни. Что вы им ответили?

— Сама жизнь — это и есть самый сложный выбор. Мы каждый день задаем сами себе различные вопросы. В поиске ответов, пожалуй, и состоит смысл жизни. Если мы хотим идти вперед, то должны находить ответы.