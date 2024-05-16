Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Уезжавший в Россию австралийский фигурист обвиняется в насилии над несовершеннолетними. Ему грозит пожизненный бан

Австралийского фигуриста Керри отстранили за сексуальное насилие
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брендан Керри.
Фото Global Look Press
Брендан Керри.
Фото Global Look Press
1/2
Брендан Керри оспорит решение организации SafeSport.

Еще один скандал, связанный с сексуализированным насилием в США. На этот раз под ударом австралийский фигурист Брендан Керри. Ранее он жил в Америке и, судя по заверениям пострадавших, очень бодро поводил там время. Алкоголь, наркотики и бесконтрольные интимные связи с несовершеннолетними без их согласия. Среди жертв насильственных действий Керри значится чемпионка США Грейси Голд, однако сам Брендан все отрицает. Что теперь будет с фигуристом и насколько правильно разбирать подобные дела спустя годы?

Cпаивал фигуристок и склонял к близости

Новостями о случаях сексуального насилия в спорте сейчас едва ли удивишь, и все-таки случай с австралийским фигуристом Бренданом Керри выделяется среди прочих. Мужчине вменяют интимные связи с несовершеннолетними против их воли. Причем речь идет о нескольких подобных инцидентах. Детально ведутся сейчас два дела, которые касаются действующих членов американских спортивных организаций. С одной из потерпевших, имя которой не раскрывается, Керри якобы вступил в длительные интимные отношения. Впервые Брендан склонил девушку к близости, когда ей было 16 лет. Причем, со слов фигуристки, предварительно ее напоили алкоголем. Самому Керри на тот момент уже исполнился 21 год. В дальнейшем Брендан еще несколько раз проводил вечера с этой спортсменкой, и каждый раз (по словам девушки) она пыталась его остановить, но безуспешно.

Бриан Жубер. Французскую звезду фигурного катания обвиняют в насилии над ученицей. Его звали в сборную России

Среди прочего девушка утверждает, что Керри даже ронял ее, чтобы усмирить при попытках неповиновения. Сам факт близости фигурист не отрицает. Однако, согласно его версии, все было по взаимному согласию. Другой кейс куда более медийный — обвинения в адрес Брендана выдвинула одна из самых известных американских фигуристок Грейси Голд. Эта спортсменка еще пару лет назад в автобиографии рассказывала, как неназванный спортсмен склонил ее к сексу. Теперь же ясно, что речь шла о Керри. Брендан и Грейси были вместе на одной вечеринке, после которой уединились в номере отеля. Голд утверждает, что Керри целовал ее, несмотря на протесты. Сам факт близости Керри не отрицает, но уверяет, что заинтересованы в столь плотном общении были обе стороны. Важный нюанс — речь идет об одном временном промежутке с первой жертвой.

Брендан Керри.
Фото Global Look Press

Из-за решения американцев работу покинула даже мама фигуриста

Делом Керри занималась американская организация SafeSport, которую одной из первых организовали в целях борьбы против насилия и злоупотребления полномочиями в спорте. Австралиец Брендан заинтересовал ее, так как тренировался в США и числился в американских спортивных структурах. В дальнейшем, к слову, Керри долгое время жил в Москве, где занимался под руководством нашего Николая Морозова. По итогам разбирательств Центр безопасного спорта США пожизненно дисквалифицировал австралийца. Теперь ему запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета США. Брендан тренирует у себя дома в Сиднее, однако SafeSport уже связались с Олимпийским комитетом Австралии, так что Керри был вынужден оставить работу. На время разбирательств пост главы Ассоциации фигурного катания страны покинула даже его мать, участница Игр-1988 Моника Макдональд.

Бриджит Намиотка и&nbsp;Джон Кафлин. В США умерла фигуристка, обвинявшая партнера в сексуальном насилии. Это довело парня до самоубийства

Тем не менее оставлять все как есть Брендан не собирается и будет обжаловать вердикт. «Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал. Вердикт неокончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», — заявил Керри в беседе с Reuters.

Обвинения против одного из самых успешных спортсменов в истории страны, участника трех Олимпиад и знаменосца — это серьезный удар по репутации австралийского фигурного катания. Чем бы ни закончилась эта история, Керри уже не будет восприниматься как прежде, ведь слишком много улик работает против него. С другой стороны, в очередной раз мы видим, как жертвы насилия обращаются за помощью только спустя годы, что сильно мешает установить все обстоятельства инцидентов.

Фигурное катание
Брендан Керри
Николай Морозов (фигурное катание)
7
3
Читайте также
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева возвращается! Она будет выступать на большом льду

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости