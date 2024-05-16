Уезжавший в Россию австралийский фигурист обвиняется в насилии над несовершеннолетними. Ему грозит пожизненный бан

Брендан Керри оспорит решение организации SafeSport.

Еще один скандал, связанный с сексуализированным насилием в США. На этот раз под ударом австралийский фигурист Брендан Керри. Ранее он жил в Америке и, судя по заверениям пострадавших, очень бодро поводил там время. Алкоголь, наркотики и бесконтрольные интимные связи с несовершеннолетними без их согласия. Среди жертв насильственных действий Керри значится чемпионка США Грейси Голд, однако сам Брендан все отрицает. Что теперь будет с фигуристом и насколько правильно разбирать подобные дела спустя годы?

Cпаивал фигуристок и склонял к близости

Новостями о случаях сексуального насилия в спорте сейчас едва ли удивишь, и все-таки случай с австралийским фигуристом Бренданом Керри выделяется среди прочих. Мужчине вменяют интимные связи с несовершеннолетними против их воли. Причем речь идет о нескольких подобных инцидентах. Детально ведутся сейчас два дела, которые касаются действующих членов американских спортивных организаций. С одной из потерпевших, имя которой не раскрывается, Керри якобы вступил в длительные интимные отношения. Впервые Брендан склонил девушку к близости, когда ей было 16 лет. Причем, со слов фигуристки, предварительно ее напоили алкоголем. Самому Керри на тот момент уже исполнился 21 год. В дальнейшем Брендан еще несколько раз проводил вечера с этой спортсменкой, и каждый раз (по словам девушки) она пыталась его остановить, но безуспешно.

Среди прочего девушка утверждает, что Керри даже ронял ее, чтобы усмирить при попытках неповиновения. Сам факт близости фигурист не отрицает. Однако, согласно его версии, все было по взаимному согласию. Другой кейс куда более медийный — обвинения в адрес Брендана выдвинула одна из самых известных американских фигуристок Грейси Голд. Эта спортсменка еще пару лет назад в автобиографии рассказывала, как неназванный спортсмен склонил ее к сексу. Теперь же ясно, что речь шла о Керри. Брендан и Грейси были вместе на одной вечеринке, после которой уединились в номере отеля. Голд утверждает, что Керри целовал ее, несмотря на протесты. Сам факт близости Керри не отрицает, но уверяет, что заинтересованы в столь плотном общении были обе стороны. Важный нюанс — речь идет об одном временном промежутке с первой жертвой.

Брендан Керри. Фото Global Look Press

Из-за решения американцев работу покинула даже мама фигуриста

Делом Керри занималась американская организация SafeSport, которую одной из первых организовали в целях борьбы против насилия и злоупотребления полномочиями в спорте. Австралиец Брендан заинтересовал ее, так как тренировался в США и числился в американских спортивных структурах. В дальнейшем, к слову, Керри долгое время жил в Москве, где занимался под руководством нашего Николая Морозова. По итогам разбирательств Центр безопасного спорта США пожизненно дисквалифицировал австралийца. Теперь ему запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета США. Брендан тренирует у себя дома в Сиднее, однако SafeSport уже связались с Олимпийским комитетом Австралии, так что Керри был вынужден оставить работу. На время разбирательств пост главы Ассоциации фигурного катания страны покинула даже его мать, участница Игр-1988 Моника Макдональд.

Тем не менее оставлять все как есть Брендан не собирается и будет обжаловать вердикт. «Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал. Вердикт неокончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», — заявил Керри в беседе с Reuters.

Обвинения против одного из самых успешных спортсменов в истории страны, участника трех Олимпиад и знаменосца — это серьезный удар по репутации австралийского фигурного катания. Чем бы ни закончилась эта история, Керри уже не будет восприниматься как прежде, ведь слишком много улик работает против него. С другой стороны, в очередной раз мы видим, как жертвы насилия обращаются за помощью только спустя годы, что сильно мешает установить все обстоятельства инцидентов.