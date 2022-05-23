«Реакция Трусовой на серебро Олимпиады — абсолютно здоровая». Интервью Алексея Ягудина

Олимпийский чемпион — о нашей фигуристке, ссоре с фанатами Ханю, главном в фигурном катании и не только.

Мы уже рассказывали, как Алексей Ягудин тащил шоу в Оленегорске на выходных. В тот день у него было действительно веселое настроение. Так что высказался он обо всем — и о фанатах Трусовой и Ханю, и о Евровидении, и об отношениях Александры с Марком Кондратюком. Наслаждайтесь.

В Сингапуре катались в плюс 30 на пляже

— Алексей, как вам выступление на краю Земли, за полярным кругом?

— А что такого? Люди есть, зрители есть, 20 тысяч жителей. Знаю, что здесь есть хорошая рыбалка, весна после зимы начинается вот так (щелкает пальцами). Буквально вчера была зима — сегодня весна. А еще в военной части здесь есть какая-то очень крутая вышка. Которая держит все под контролем.

— Вспомните что-то из необычных мест своих выступлений?

— Не могу сказать, что Оленегорск — необычное место. Даже в крупных городах центральной России, где, казалось бы, должны быть современные стадионы, арены хуже той, где мы сейчас. В Самаре теперь новый ледовый дворец, а старый был на порядок хуже того, что в Оленегорске. Мы здесь выступали в прошлом году. Как нам сегодня рассказал водитель, тогда после шоу прошло собрание жителей города, и люди буквально умоляли главу города, чтобы мы приехали вновь. Говорили: «Настолько круто вживую смотреть на тех, за кем раньше мы наблюдали только с экранов телевизоров». Достаточно мало спорта здесь в регионе. И вот второй год подряд мы здесь.

Алексей Ягудин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А самым экзотическим у меня был Сингапур. Помню, как летел 16 часов и 45 минут из Нью-Йорка. Самолет был почти пустым, в ряду четыре сиденья. Думал, что посплю, — а подлокотники не поднимаются! Это было смешно — я сидел один в ряду из четырех свободных мест и смотрел три-четыре фильма одновременно на мониторах впереди. В итоге плюнул на все и лег спать на полу.

В самом Сингапуре одна из российских компаний соорудила лед прямо на пляже, под тентом. Причем не пластиковый, а настоящий — и трубы были, и охлаждающая жидкость. Жара невероятная, плюс 30! Мы выступали, потом раздевались, купались, надевали костюмы с коньками и катали следующий номер.

Главное — нам нужен лед. А какого он качества, уже не так важно. Байкал — тоже прямо реально экзотика. Сколько различных видео снимают там, фильмов, сериалов, как люди катаются на льду. Много роликов из Канады, США. Там, где зима тоже в реальности существует, а не по рассказам знакомых, ребята катаются на замерзших озерах и реках.

Фанатизм и подражание кому-то одному вызывает сдвиги в голове

— В социальных сетях у вас идут переговоры с японскими фанатами Юдзуру Ханю. Что не поделили?

— Наверное, это продолжение истории с Сашей Трусовой, когда я просто поделился своими мыслями, а болельщики резко отреагировали. И то же самое я сделал в случае с Ильей Малининым, когда сказал, что это первый чистейший четверной аксель, выполненный человеком. В музыке тоже только семь нот, сложно придумать что-то новое. Но нет, постоянно создаются новые хиты. Вот и в случае с Малининым у нас возник новый хит. Посмотрим, что будет дальше. Одно дело — быть королем тренировок, а показывать что-то на соревнованиях — уже другое. Да, были попытки у Артура Дмитриева, у Ханю — но такого не было никогда!

Мы видим по социальным сетям, что Малинин стал королем тренировок. Чего только стоит каскад 4-4! Наверное, Панин-Коломенкин у себя в гробу перевернулся, простите. А про четверной аксель Алексей Николаевич Мишин когда-то говорил, что на его веку этот прыжок чисто не сделает никто. А тут — пожалуйста, получите!

Юдзуру Ханю. Фото Global Look Press

— А фанаты Ханю обиделись, значит.

— Что касается фанатского движения — любовь и подражание чему-то или кому-то одному вызывают сдвиги в голове (свистит).

Фанатов Ханю понять невозможно, и разговаривать с ними бесполезно. У популярных фигуристов есть яростные фан-клубы — «кроме Ханю для нас ничего не существует», «кроме Трусовой для нас ничего не существует». Для них не существует ни Валиевой, ни Щербаковой, ни Медведевой, ни Восточной и так далее. Это кланы, лагеря в соцсетях.

И с такими людьми я обожаю общаться! Они говорят про Юдзуру, а я им в ответ: «А кто это?» И они на полном серьезе начинают рассказывать про него. Потом пишут свои иероглифы, я в ответ просто печатаю набор букв. Мне пишут, а я переспрашиваю: «Кадзуко Танака?» (Персонаж манги. — Прим. «СЭ»). Они повторяют свое «бла-бла-бла» и в конце «Юдзуру Ханю». Я им: «Такеси Хонда?» (А это уже фигурист. — Прим. «СЭ») Бывает, просто в ответ спрашиваю у них, нравятся ли им муравьи. И вставляю текст из английской «Википедии» про аспарагус. Потому что с ними бесполезно разговаривать.

Но от своих слов про Юдзуру я не отступлюсь. Считаю, что я сказал абсолютно правильно, не уменьшаясь значимости достижений спортсмена.

Могу послать на три буквы, но я обожаю приколы и общаться с юмором

— Это вы про случаи и с Малининым, и с Трусовой?

— Да. Это касается и Саши, и Юдзуру. Он вообще единственный взял два олимпийских золота в личке, просто низкий поклон, это действительно крутой чувак. Но у меня есть свое мнение по поводу того, что происходило на Олимпиаде, и я его высказывал там. Да, сказал, что он сумасшедший, просто у меня другое видение. Я не говорю, что делать четверной аксель было неправильно, не мне решать — не я выступаю, я комментирую. Но на мой взгляд, когда ты понимаешь, что тебе не выиграть, ты придумываешь себе какую-то причину, мол, а я пойду на четверной аксель, буду первым, я раздвигаю какие-то границы! Да какие ты границы раздвигаешь, если у тебя этого элемента даже на тренировках нет? Я ходил на все абсолютно тренировки, и я вижу, когда у человека, даже если он не делает что-то, есть элемент. Но тут было понятно, что этого элемента нет, причем даже близко.

Кстати, по поводу Саши Трусовой: я потом посмотрел первоисточник, к сожалению, часто у меня так получается — надо читать, откуда что пошло. Да, я сказал — а не хочешь ли хотя бы короткую с тройным акселем чисто катать? Может, пожертвовать своим стремлением зайти в какие-то книги с очередным рекордом, а просто катать чуть меньше четверных? Неужели не хочется золотую медаль? Но и слова Саши были на самом деле не совсем ее.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ну, это был ответ на вопрос.

— Именно. «Просто попробовать — ну да». В первоисточнике затронуто было вскользь. А другие СМИ преподнесли, что она теперь чуть ли не разучивает пятерной. Тем не менее, считаю, мы видели абсолютно нормальную, здоровую, человеческую и искреннюю реакцию Саши на Олимпиаде, когда, казалось бы, лучший прокат произвольной программы — и второе место. Чище она только в Челябинске на прокатах была. И все говорят: «Как она могла себя так вести?» Это нормально абсолютно. Это то, что копится, что мы не показываем, потому что никто не должен это видеть. Действительно выплеск отчаяния. В случае Саши Трусовой, конечно, было полнейшее разочарование.

Возвращаясь к фанатам Ханю — я люблю такие приколы. Могу сразу послать на три буквы, я этого абсолютно не скрываю и не стесняюсь, и мне абсолютно не жалко, поверьте.

— Мы видим.

— Когда приходят к тебе на страницу, по сути домой, и в твоем пространстве начинают хамить... Я ж ни к кому не захожу просто так и от балды не говорю, что у тебя там муж урод или мне не нравится твое ухо. Раз пришли — пожалуйста, получайте. Но я люблю с юмором.

Отношения Трусовой и Кондратюка — это неожиданно, но прикольно

— Главная новость по итогам межсезонья, судя по резонансу, — Трусова и Кондратюк, их отношения. Нормально, что больше всего обсуждают не прыжки, а личную жизнь?

— Да и пускай обсуждают. Мне это как-то...

— Неинтересно?

— Там все такие говорят: «Ой, а было ли это сюрпризом?» Мне вообще все равно, кто с кем спит, — главное, были бы результаты. Если им нравится проводить время вместе — да пожалуйста. Тоже могу сказать — немножко неожиданно, но, блин, прикольно! Они такие два еще ребенка, мне кажется. Дети. Не отношения взрослых людей, а знаете... И Сашка такая в меру стеснительная, и Кондратюк тоже по-детски реагирует еще на многие вещи. Слушайте, ну вместе и вместе.

— А любовь и отношения играют в плюс на результат? По вашему опыту, может быть?

— Тарасова мне всегда говорила: «Леша, не надо спать в период соревнований! Теряешь энергию! Девочкам это, конечно, в плюс, мальчикам — в минус, не надо» (имитируя голос Татьяны Анатольевны). Не знаю. Бывает, ты настолько окрылен — помню, когда в школе мне кто-то нравился, я прямо с утра хотел какую-то рубашечку надеть, зубы почистить еще раз, чтобы они побелее были. Эти отношения — условная любовь, она тебя толкает. Может помочь, а кто-то утомится под этим давлением.

Но Трусова гиперинтересна СМИ, Кондратюк после Олимпиады — тоже. Было бы странно, если бы не писали. Я бы уже начал задумываться: «Что-то здесь не так».

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Telegram

Евровидение давно стало политизированным

— Недавно прошло еще одно событие на стыке творчества и спорта — Евровидение. Его много обсуждали, а вы смотрели?

— Не смотрел. Для меня давно это настолько политизированное мероприятие, что у меня все друзья сказали: «Украина победит». Мы как бы и не против, конечно, но... за Евровидением даже в лучшие его годы следил вскользь. Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, я смотрел игру двух недружественных стран, и канадцы играли, и американцы — и все равно ловишь себя на мысли, что нет такого порыва. Да, мы не каждый год побеждаем, достаточно редко выигрывали чемпионаты мира, Олимпиады. Но, как Тарасова сказала, «не до хоккея». Все равно хочется, чтобы наши были, уже не то. Если какой-то спорт и можно смотреть помимо нашего и нужно, то это футбол. Финал Лиги Европы сумасшедший был. Вот это футбол! Но футбол вообще больная тема в нашей стране.

— А если брать фигурное катание, какие тут перспективы?

— Сейчас будет конгресс. Буквально вчера читал, что президент венгерской федерации надеется на участие представителей российской федерации. Я тоже надеюсь — и что нас вернут, не турниры, а разрешат нашим соревноваться.

Прямо очень рад, что в теннисе лишили Уимблдона рейтинговых очков. И Томас Бах на днях неплохо сказал о том, что не должны наказывать за российский паспорт... Это действительно правильно, мы должны наказывать тех, кто виноват, а при чем тут российские спортсмены, при чем катающиеся на нашем шоу Степанова — Букин? Мало того, что их одной Олимпиады лишили из-за надуманного допинга, сейчас вообще лишают возможности выступать. Окей, но есть паралимпийцы, уже приехавшие в Пекин, с ними поступили абсолютно не по-человечески. А юниоры? А они вообще при чем? Им там 12-15 лет, они вообще не понимают, что происходит, а уже и их лишают шанса, мне кажется, это вообще... Кто-то скажет: «Закрой свой поганый рот и посмотри, что происходит». Да, сложное время, но спорт, мне кажется, нужно всегда отделять.