Зинина упала во время исполнения короткой программы и не смогла самостоятельно покинуть лед

Фигуристка Анастасия Зинина, которая заняла шестое место на прошедшем чемпионате России, упала при исполнении каскада в короткой программе на Кубке Первого канала.

Падение Анастасии Зининой.

15-летняя спортсменка совершила ошибку на тройном лутце, не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

О том, какая травма у фигуристки, пока не сообщалось.