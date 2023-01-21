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Сегодня, 20:16

Зинина упала во время исполнения короткой программы и не смогла самостоятельно покинуть лед

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Падение Анастасии Зининой.
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Фигуристка Анастасия Зинина, которая заняла шестое место на прошедшем чемпионате России, упала при исполнении каскада в короткой программе на Кубке Первого канала.

Падение Анастасии Зининой.
Падение Анастасии Зининой.

15-летняя спортсменка совершила ошибку на тройном лутце, не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала и тренера Алексея Василевского.

О том, какая травма у фигуристки, пока не сообщалось.

Кубок Первого канала по&nbsp;фигурному катанию. Кубок Первого канала-2023: Зинина получила травму, команда Валиевой осталась без участницы. Онлайн-трансляция

Анастасия Зинина
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