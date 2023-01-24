Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?

Обновляем рейтинг наших фигуристов по заработанным призовым.

На прошедшем в выходные Кубке Первого канала были разыграны 20 миллионов рублей — сумма, с которой в этом сезоне может сравниться только чемпионат России и итоги так называемого рейтинга очков после всех турниров весной. И хотя организаторы справедливо распределили их примерно в равных долях (11 миллионов «Красной машине» Алины Загитовой, 9 — «Нас не догонят» Камилы Валиевой), в нашем рейтинге с последнего его выпуска после чемпионата России произошли серьезные перемены. Как минимум сменился лидер.

Но прежде всего нужно перечислить несколько вводных. Указанные ниже суммы — не реальные, которые лежат у спортсменов в кошельках. Туда у нас доступа нет, и слава богу. Мы основываемся лишь на официальной информации Федерации фигурного катания России, а в случае командных турниров делим деньги на количество участников в равной пропорции. Хотя понятно, что около 30%, а то и больше отдается тренерам, есть налоги и другие отчисления.

Мы не держали свечку и на Кубке Первого канала — допускаем, что внутри команд деньги могли распределиться неравномерно, часть досталась капитану, часть наверняка ушла танцорам, которые выступали вне зачета. Но мы, следуя спортивному принципу, в нашем рейтинге добавили призовые только тем, кто участвовал в соревнованиях. Это значит, что:

1) мы не начисляли призовые Валиевой и Загитовой, приняв к сведению скромные слова Камилы: «Меня-то за что поздравлять? Я что именно делала? Я по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены». Конечно, какие-то деньги они получили, можно даже допустить, что у них были особые условия с Первым каналом, но это не предмет данного рейтинга;

2) мы не начисляли призовых танцорам — они были в командах, сидели на цветных трибунах и наверняка с ними поделились. Но, уравняв их в правах на призовые с соревновавшимися спортсменами, мы никак не отразим решение организаторов не включать танцоров в зачет Кубка Первого канала. Катались они один день, без света;

3) призовые Анастасии Зининой и Ксении Гущиной мы поделили надвое — по 375 тысяч рублей за один день выступлений у каждой. Еще 11 спортсменов синей команды получили 750 тысяч рублей. 12 красных спортсменов заработали по 916 667 рублей каждый.

Анастасия Зинина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Любопытно, что чеки, выданные фигуристам на церемонии награждения, по крайней мере у «Нас не догонят», остались лежать на арене, и их спокойно мог унести кто угодно. Интересно, заплатили бы ему 9 миллионов рублей при предъявлении?

А вот как выглядит новая версия рейтинга. Впервые его возглавил мужчина — Евгений Семененко, но за счет разжалования Валиевой из фигуристов в капитаны и задела над Акатьевой он удержался на первой строчке. Удивительно, но между ним и чемпионкой России всего 8 тысяч рублей — это на суммах в 4 миллиона. Ну, Жене не привыкать выигрывать с мизерным преимуществом.

Мишина/Галлямов в принципиальном противостоянии пар обошли Бойкову/Козловского — и по общим баллам на Кубке Первого канала, и в фигурном списке «Форбс». Между ними тоже немного — если считать на двоих, то Настя и Саша заработали на 83 тысячи рублей больше. Напомним, на выходных 28—29 января их ждет еще одна прямая битва на чемпионате Санкт-Петербурга.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Среди ощутимых взлетов — Петросян, которая делила 32-е место с Трусовой, а теперь прорвалась в большую двадцатку. Но в принципе те не очень известные фигуристы, которые попали на Кубок Первого канала, вытащили счастливую карту — миллионерами стали Кадырова и Колесова на 29—30-м месте, раньше делили 51-е, Яметова (с 47-го на 23-е), Горбачева (с 57-го на 24-е, это рекорд).

Из заметных фигуристов за пределами списка миллионеров Марк Кондратюк идет 35-м (700 000), недалеко его отпустила Александра Трусова, она 39-я (500 000), рядом Михаил Коляда 42-й (450 000). Последних двух обогнали Анастасия Зинина и Ксения Гущина, у которых теперь по 575 тысяч рублей. Все остальные участники Кубка Первого канала попали в топ-30.

Следующие призовые будут разыграны на всероссийском уровне 14—18 февраля на юниорском первенстве в Перми.