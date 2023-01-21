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Мозалев: «Старался делать все на максимум. Каждый балл, каждая сотая нужны»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление в короткой программе на Кубке Первого канала.

— Эмоции только положительные. Старался делать все на максимум. Каждый балл, каждая сотая нужны.

— Лучший прокат в этом сезоне?

— Конечно.

— Помогло то, что выступал за команду? Может быть, больше ответственности было и поэтому получилось так круто откататься?

— Это стимулирует. Все-таки нужно кататься чисто, потому что хочется победить.

— Для тебя важно здесь выиграть зачет у мужчин?

— Важно не подвести свою команду.

— Эмоции есть, получается, от того, что выиграл короткую программу?

— Мы проигрываем (смеется).

— Будет разбор полетов с капитаном, если проиграете?

— Не знаю.

Андрей Мозалев
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