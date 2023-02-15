Фигуристка Горбачева оценила Алину Загитову в роли капитана команды на Кубке Первого канала

Фигуристка из Твери Алина Горбачева рассказала о том, почему решила принять участие в юниорском первенстве России и оценила Алину Загитову в роли капитана команды:

Отличия между взрослыми и юниорскими стартами есть. Когда соревнуюсь на взрослом уровне, чувствуется по-другому. Больше сосредоточенности на взрослых турнирах. Я сама хотела выступить на юниорском первенстве России и отобраться в сборную. Не очень люблю говорить про места и отборы, но это еще один старт, чтобы научиться хорошо кататься и справляться со своей головой. В короткой все хорошо.

Кубок Первого канала очень понравился, это новый и интересный опыт, рада, что приняла участие. Подбодрило, придало уверенности. Алина Загитова — очень хороший, добрый человек, мне очень понравилось с ней общаться. Как она дебютировала в роли певицы, еще не смотрела.

Завтра будут четверные сальховы. Над тройным акселем работаю, хочу выучить и вставить в программу.