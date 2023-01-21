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Сегодня, 19:52

Мозалев выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала, команда Загитовой сохранила лидерство

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Андрей Мозалев.
Фото «СЭ»

Российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на Кубке Первого канала, набрав 104,36 балла. По итогам двух видов лидирует команда Алины Загитовой «Красная машина».

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Команда «Нас не догонят» Камилы Валиевой выиграла мужской турнир в короткой программе, но проигрывает по общему количеству баллов.

«Красная машина» — «Нас не догонят» — 513,53 : 512,41

В субботу также состоится короткая программа у женщин.

Кубок Первого канала-2023: команда Загитовой опережает команду Валиевой на 1 балл. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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