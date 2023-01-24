Мишина и Галлямов обошли Бойкову и Козловского по заработку в сезоне-2022/23

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заработали больше всех призовых в сезоне среди всех представителей неодиночного катания. Благодаря победе «Красной машины» на Кубке Первого канала они обошли своих партнеров по группе Тамары Москвиной Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Мишина и Галлямов заработали по 2 791 667 рублей, Бойкова и Козловский — по 2 750 000 рублей. Они занимают 6-7-е и 8-9-е места общего рейтинга соответственно.

Призовые за Кубок Первого канала получены путем деления общего призового фонда (11 миллионов для «Красной машины», 9 — для «Нас не догонят») на количество участников.