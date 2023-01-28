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28 января, 16:27

Муравьева не стала отвечать на вопрос о Плющенко в роли капитана на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Плющенко (слева) и Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева

Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала об ощущениях от Кубка Первого канала.

— Переживания все равно есть перед каждым стартом, оно может быть чуть больше, чуть меньше. Если честно, уже не помню эмоции на Кубке Первого канала, потому что когда ты уже выступил, то все сразу забываешь и наслаждаешься тем, что уже сделал. Я очень рада, что там выступала, за всех болела, со всеми дружу, рада, что все так получилось, как бы оно ни было. Но победить хотелось, наверное. Это мой первый Кубок Первого канала, но если так сложилось, значит, так надо было.

— Яна Рудковская сказала, что с капитанами Плющенко и Тутберидзе было бы веселее. Хотела бы, чтобы капитаном одной из команд был Евгений Викторович?

— Я не буду отвечать на этот вопрос. (смеется) Я вас уже запомнила! — ответила Муравьева корреспонденту «СЭ».

Евгений Плющенко
Софья Муравьева
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