Загитова: «Мне все еще интересно, почему льется критика»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как относится к критике. По ее словам, это связано с комплексами людей.

«После своей победы я столкнулась с критикой. Но у меня настолько большая фан-база, что она своей поддержкой перевешивает любые неуместные слова в мой адрес, — цитирует Загитову «Чемпионат». — Конечно, порой было обидно от непонимания, почему и за что. Мне все еще интересно, почему льется критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала. Причем они не говорят в лицо все это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове. Не знаю, что движет ими, но я определенно не сделала ничего плохого.

Не могу сказать, что я беззащитная. Конечно, в силу своего воспитания и менталитета я не могу ответить кому-то, хотя иногда очень хочется. Я рассуждаю: вот сейчас скажу, а зачем мне это нужно? Получится, будто я оправдываюсь. Но я могу за себя постоять, так как всю жизнь в спорте. Без характера не получилось бы ничего".

Напомним, что олимпийская чемпионка-2018 Загитова приехала на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве журналиста. Теперь она будет освещать события из мира фигурного катания и комментировать выступления российских спортсменов.