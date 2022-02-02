Алина Загитова рассказала, какие три блюда ела бы до конца своей жизни

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какие три блюда она готова есть всю жизнь. В своем Instagram она ответила на вопросы подписчиков.

«Я, наверное, ела бы суши, сашими, — сказала Загитова на видео. — Ну, это, как бы, в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я ужасная сладкоежка. И борщ».

Также она ответила и на другие вопросы.

«Последний фильм, который я посмотрела — «Марсиане», — сказала она. — Очень интересный. Могу его посоветовать. В чем мой секрет успеха? Думаю, что на этот вопрос ответите вы, потому что со стороны виднее».

19-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.