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Сегодня, 22:33

Алина Загитова рассказала, какие три блюда ела бы до конца своей жизни

Евгений Петров
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, какие три блюда она готова есть всю жизнь. В своем Instagram она ответила на вопросы подписчиков.

«Я, наверное, ела бы суши, сашими, — сказала Загитова на видео. — Ну, это, как бы, в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я ужасная сладкоежка. И борщ».

Также она ответила и на другие вопросы.

«Последний фильм, который я посмотрела — «Марсиане», — сказала она. — Очень интересный. Могу его посоветовать. В чем мой секрет успеха? Думаю, что на этот вопрос ответите вы, потому что со стороны виднее».

19-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZe6reWqn8k/
Алина Загитова
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