Загитова: «Этери Георгиевна решила, что мама меня как-то расслабляет»

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала слова тренера Этери Тутберидзе.

Последняя заявила, что сознательно разлучила фигуристку с матерью на время подготовки к Олимпийским играм ради возможной победы.

«Когда я победила, у моих родителей были слезы в глазах. Мама была со мной на Олимпийских играх, она все это видела вживую, — цитирует Загитову «Чемпионат». — В голове не укладывается, насколько она там нервничала и переживала. Но она меня поддерживала, я чувствовала, что она где-то сидит в зале. Можно сказать, я каталась ради нее. Во время моей подготовки к Олимпийским играм мама жила в другом городе, разлука была тяжелой. Можно сказать, у меня забрали частичку времени, которое я могла бы с ней провести.

Но понимаю, ради чего это было. Этери Георгиевна решила, что мама меня как-то расслабляет, хотя я не чувствовала, что это так. Но, как говорится, со стороны виднее. Зато сейчас я перевезла всех в Москву и мы живем дружной семьей".

Напомним, что Загитова приехала на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве журналиста. Теперь она будет освещать события из мира фигурного катания и комментировать выступления российских спортсменов.