Загитова опубликовала пост, посвященный предстоящему Новому году
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поделилась детскими воспоминаниями о Новом годе.
«Практически в каждой семье заведена традиция писать письмо Деду Морозу. Помню, когда я была ребенком, мы с мамой всегда за несколько недель до Нового года занимались этим важным делом. Именно благодаря такому празднику в нас с детства закладывается вера в волшебные и хорошие дела. С годами мы становимся взрослее и серьезнее. Меняется взгляд на мир, многое переосмысливается. Поэтому так важно подарить ребенку доброе и веселое детство — без забот и переживаний», — написала Загитова.
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Девушка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю