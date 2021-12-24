Загитова опубликовала пост, посвященный предстоящему Новому году

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поделилась детскими воспоминаниями о Новом годе.

«Практически в каждой семье заведена традиция писать письмо Деду Морозу. Помню, когда я была ребенком, мы с мамой всегда за несколько недель до Нового года занимались этим важным делом. Именно благодаря такому празднику в нас с детства закладывается вера в волшебные и хорошие дела. С годами мы становимся взрослее и серьезнее. Меняется взгляд на мир, многое переосмысливается. Поэтому так важно подарить ребенку доброе и веселое детство — без забот и переживаний», — написала Загитова.