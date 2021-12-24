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Загитова опубликовала пост, посвященный предстоящему Новому году

09:31
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поделилась детскими воспоминаниями о Новом годе.

«Практически в каждой семье заведена традиция писать письмо Деду Морозу. Помню, когда я была ребенком, мы с мамой всегда за несколько недель до Нового года занимались этим важным делом. Именно благодаря такому празднику в нас с детства закладывается вера в волшебные и хорошие дела. С годами мы становимся взрослее и серьезнее. Меняется взгляд на мир, многое переосмысливается. Поэтому так важно подарить ребенку доброе и веселое детство — без забот и переживаний», — написала Загитова.

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Девушка не участвует в официальных турнирах. Два сезона подряд она является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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