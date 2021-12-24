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Навка рассказала, что болельщики путали ее и Викторию Синицину

10:28
Татьяна Навка. Фото РИА Новости
Татьяна Навка. Фото РИА Новости
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Бывшая олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как болельщики путали ее с Викторией Синициной.

«Мне безумно интересно наблюдать за парой Синицина — Кацалапов. Их выступления пробирают до мурашек. Красота, грациозность, хореография на высшем уровне.

Когда в прошлом году ребята выступали в Сочи в «Аленьком цветочке», многие зрители действительно думали, что перед ними Татьяна Навка, в некоторых ракурсах нас с Викторией действительно можно спутать. А еще мы обе рождены в апреле. Правда, знаки зодиака разные.

Ну а что касается характера, то все чемпионы сильные духом люди, так что в некоторой степени, наверное, можно сказать, что мы родственные души», — цитирует Навку РИА Новости Спорт.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За свое выступление пара получила 93,61 балла.

 

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211224/navka-1765199804.html?in=t

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Виктория Кравченко все материалы автора
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