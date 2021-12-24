Туктамышева: «В Валиевой есть все, что нужно сильной фигуристке»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думает о 15-летней спортсменке Камиле Валиевой.

«Мы много говорили с ней. Она очень яркий и добрый человек. Она мне нравится. В общении с молодыми фигуристами всегда есть легкость, и здорово общаться не только с людьми моего возраста. От них получаешь энергию. В Валиевой сочетается сложная техник, идеальное вращение и гибкость. У нее есть все, что нужно сильной фигуристке», — цитирует Туктамышеву МОК.

24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы. Начало — в 18.20 по московскому времени.