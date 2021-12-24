Туктамышева: «В Валиевой есть все, что нужно сильной фигуристке»
Туктамышева призналась, что ей нравится Валиева
09:09
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думает о 15-летней спортсменке Камиле Валиевой.
«Мы много говорили с ней. Она очень яркий и добрый человек. Она мне нравится. В общении с молодыми фигуристами всегда есть легкость, и здорово общаться не только с людьми моего возраста. От них получаешь энергию. В Валиевой сочетается сложная техник, идеальное вращение и гибкость. У нее есть все, что нужно сильной фигуристке», — цитирует Туктамышеву МОК.
24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы. Начало — в 18.20 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://olympics.com/en/video/elizaveta-tuktamysheva-this-is-my-way
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю