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Туктамышева: «В Валиевой есть все, что нужно сильной фигуристке»

Туктамышева призналась, что ей нравится Валиева
09:09
Елизавета Туктамышева. Фото Getty Images
Елизавета Туктамышева. Фото Getty Images
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что думает о 15-летней спортсменке Камиле Валиевой.

«Мы много говорили с ней. Она очень яркий и добрый человек. Она мне нравится. В общении с молодыми фигуристами всегда есть легкость, и здорово общаться не только с людьми моего возраста. От них получаешь энергию. В Валиевой сочетается сложная техник, идеальное вращение и гибкость. У нее есть все, что нужно сильной фигуристке», — цитирует Туктамышеву МОК.

24 декабря в Санкт-Петербурге стартует женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию. Женщины представят короткие программы. Начало — в 18.20 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/en/video/elizaveta-tuktamysheva-this-is-my-way

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Виктория Кравченко все материалы автора
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