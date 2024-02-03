Юристы Валиевой могут подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение CAS

Французская юридическая фирма Pinna Group рассматривает вариант с подачей апелляции в Федеральный суд Швейцарии после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало сообщалось, что юристы Pinna Group защищали интересы российской спортсменки в CAS.

«Команда юристов спортсменки изучает решение, объем которого превышает 130 страниц, прежде чем комментировать и принимать решение о дальнейших действиях, которые действительно могут включать оспаривание его обоснованность в Федеральном суде Швейцарии», — цитирует основателя фирмы Андреа Пинну ТАСС.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.