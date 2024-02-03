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3 февраля, 12:13

Фигурист Дикиджи провел первую тренировку после нападения в метро

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Олег Татауров ответил на вопрос «СЭ» о состоянии российского фигуриста Владислава Дикиджи после нападения в метро.

2 февраля 19-летний фигурист в своем Telegram-канале сообщил, что на него напали в метро Санкт-Петербурга с ножом.

«Мы с ним сейчас тренировались. Вроде сейчас ничего, отошел. Все равно, наверное, какой-то осадок остался, но вроде ничего. Тренировался хорошо», — сказал Татауров «СЭ».

Владислав Дикиджи. На звезду российского фигурного катания напали с ножом. Дикиджи крупно повезло

Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», где его тренировала Татьяна Петрова. Затем Дикиджи перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Олега Татаурова.

По информации РЕН ТВ, в Санкт-Петербурге задержали 60-летнего мужчину, который подозревается в нападении на Дикиджи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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