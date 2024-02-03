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3 февраля, 09:39

Французская юридическая фирма представляла Валиеву в CAS

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российскую фигуристку Камилу Валиеву в Спортивном арбитражном суде (CAS) представляла французская юридическая фирма Pinna Group, сообщает ТАСС со ссылкой на AP.

Сообщается, что основатель фирмы Андреа Пинна рассматривает возможность подачи апелляции на решение CAS.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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