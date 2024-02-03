Тренер Дикиджи сообщил о задержании мужчины, напавшего на фигуриста с ножом в метро

Тренер Олег Татауров сообщил «СЭ» о задержании напавшего с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи жителя Санкт-Петербурга.

2 февраля 19-летний фигурист в своем Telegram-канале сообщил, что на него напали в метро Санкт-Петербурга с ножом.

«Да, он задержан. Следователи ведут расследование. Что будет дальше я, честно говоря, пока не знаю. Там скорее всего предъявляют 119-ю статью (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. — Прим. «СЭ»), — сказал Татауров «СЭ».

Ранее РЕН ТВ сообщил, что 60-летний житель Санкт-Петербурга был задержан вечером 2 февраля. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», где его тренировала Татьяна Петрова. Затем Дикиджи перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Олега Татаурова.