Российский тренер по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Instagram отреагировал на выступление Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Девушка на соревнованиях установила мировые рекорды.

«Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские», — написал Ягудин.

Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram