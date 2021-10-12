Ягудин — о выступлении Валиевой на Finlandia Trophy: «Мировые рекорды никому не нужны. Это пустое место»
Ягудин прокомментировал выступление Валиевой на Finlandia Trophy
12 октября, 10:10
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Instagram отреагировал на выступление Камилы Валиевой на турнире Finlandia Trophy. Девушка на соревнованиях установила мировые рекорды.
«Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали. Желательно олимпийские», — написал Ягудин.
Сторис Алексея Ягудина. Фото Instagram
Валиева на турнире в Финляндии установила два мировых рекорда: по сумме за две программы (249,24) и по количеству баллов за произвольную программу (174,31).
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