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Туктамышева показала, как восстанавливается после соревнований

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отдыхает после соревнований
12 октября, 09:17
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram показала, как отдыхает после соревнований. Девушка опубликовала фотогафию, на которой она спит.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

На турнира Finlandia Trophy Туктамышева заняла второе место. Первой стала россиянка Камила Валиева. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева набрала 249,24 балла.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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