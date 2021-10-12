Туктамышева показала, как восстанавливается после соревнований
Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как отдыхает после соревнований
12 октября, 09:17
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram показала, как отдыхает после соревнований. Девушка опубликовала фотогафию, на которой она спит.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
На турнира Finlandia Trophy Туктамышева заняла второе место. Первой стала россиянка Камила Валиева. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева набрала 249,24 балла.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю