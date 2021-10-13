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Budapest Trophy: расписание соревнований

13 октября, 10:00
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 14 по 17 октября в Венгрии пройдет турнир серии ISU Challenger Budapest Trophy.

В составе сборной России выступят:

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин

Танцы на льду: Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный

Пары: Карина Акопова — Никита Рахманин

Расписание соревнований

14 октября

Мужчины, короткая программа

16.10

Танцы на льду, ритм-танец

19.15

15 октября

Мужчины, произвольная программа

16.15

Танцы на льду, произвольный танец

20.15

16 октября

Женщины, короткая программа

18.00

Пары, короткая программа

21.30

17 октября

Женщины, произвольная программа

15.25

Пары, произвольная программа

19.55

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