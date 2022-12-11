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11 декабря, 14:43

Ягудин — о фигуристке Хендрикс: «Никто и звать никак» — это про нее"

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на слова бельгийской спортсменки Луны Хендрикс, усомнившейся в силе российских фигуристок.

«Ничего не думаю о словах Хендрикс. Почему вообще я должен слушать какую-то бельгийскую спортсменку? Сразу вспомнил название повести «Никто и звать никак» — это про нее.

За всех я, конечно, говорить не могу, но в российском спорте и в фигурном катании, в частности, я никогда не встречался с какими-то случаями нечестной подготовки к соревнованиям в виде допингов. В нашей стране я не знаю ни одного фигуриста, который целенаправленно принимал бы допинг. Мнение Хендрикс меня не интересует. Я тоже могу на словах предположить, что она нечестно соревнуется, принимая допинг. Это всего лишь слова", — приводит Sport24 слова Ягудина.

Ранее Хендрикс заявила, что не уверена в честности результатов российских спортсменок.

Луна Хендрикс. «Были бы они сильнее остальных, если бы играли по правилам?» Призер чемпионата мира усомнилась в честности россиянок

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-11-yagudin-khendriks-nikto-i-zvat-nikak-eto-pro-neye
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Луна Хендрикс
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