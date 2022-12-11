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11 декабря, 15:19

Агент Закарян: «Малинин — гениальный спортсмен, у него очень сильный внутренний стержень»

Мария Гусева
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Спортивный агент Ари Закарян прокомментировал выступление фигуриста Ильи Малинина в финале «Гран-при» в Турине.

«Я оцениваю его выступление превосходно, потому что он в очередной раз показал, что он — гениальный спортсмен, у него есть очень сильный внутренний стержень, — цитирует Metaratings.ru Закаряна. — Уже около месяца он испытывает сложности с ногой, но при этом он вышел на произвольную программу и, на мой взгляд, исполнил ее на сто процентов. Мы понимаем, что пока вращения, шаги не на том уровне, на который мы рассчитываем, но это дело времени. Он в очередной показал четверной аксель, который, к сожалению, не оценен так, как должен быть. Это элемент космического уровня, однако стоит он практически столько же, сколько тройной аксель и тройной тулуп. Это вообще нонсенс! В целом мы довольны выступлением Ильи, и это только начало».

18-летний американский фигурист занял третье место и набрал 271,94 балла в сумме.

Победителем финала Гран-при стал Шома Уно из Японии (304,46), второй — Сота Ямамото (274,35).

Источник: Metaratings.ru
Ари Закарян
Илья Малинин
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