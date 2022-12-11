«Были бы они сильнее остальных, если бы играли по правилам?» Призер чемпионата мира усомнилась в честности россиянок

Бельгийка Луна Хендрикс завоевала медаль в финале «Гран-при» и озвучила скандальные подозрения в отношении соперниц из нашей страны.

Пока наши фигуристы продолжают готовиться к чемпионату России, их зарубежные коллеги разыграли медали в финале «Гран-при». Третье место впервые в карьере заняла бельгийка Луна Хендрикс. Она была конкурентоспособной и до отстранения представителей РФ — на чемпионате Европы-2022 в короткой программе обыграла Анну Щербакову и Александру Трусову. При этом раньше Хендрикс с теплотой отзывалась о сильнейших соперницах. Но сейчас Луна задала парадоксальный вопрос: были бы россиянки недосягаемыми, если бы «соревновались по правилам»? Хендрикс, конечно, намекает на незаконченное дело Камилы Валиевой.

Кто такая Хендрикс

Финал «Гран-при» два года подряд отменялся из-за пандемии коронавируса. Забавно, но когда его вновь решили провести, то он состоялся на той же арене в итальянском Турине, что и в 2019 году. Тогда в женском одиночном катании победила Алена Косторная, Щербакова и Трусова составили ей компанию в тройке призеров, а Алина Загитова фактически завершила карьеру, став последней.

Луна Хендрикс. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В этом году на катке «Палавела» учениц Этери Тутберидзе не было — не катались даже экс-россиянки, выступающие под другими флагами. Результаты тоже упали — победительница Маи Михара из Японии набрала всего 208 баллов. У Загитовой два года назад оказалось 205. Даже если отбросить все нюансы в выставлении субъективной части оценок, все равно можно делать выводы. Ошибались — и грубо — все. В 2020-м как минимум Косторная выступила идеально. Трусова и Щербакова — нет, но они прыгали четверные, а Саша еще и зашла на аксель в короткой программе.

Хендрикс ворвалась в топ мирового фигурного катания на чемпионате мира-2021 — тогда бельгийка стала пятой. Затем тоже показывала неплохие результаты. Повторю: Луна неоднократно говорила теплые слова в адрес россиянок, особенно отмечая долгую карьеру Елизаветы Туктамышевой.

Сомнения

Теперь до финала «Гран-при» бельгийка в интервью Sports.ru вновь вспомнила о наших фигуристках. Сначала о той же Императрице — отвечая на вопрос про пубертат, вскользь упомянула о чемпионке мира: «Больше всех русских девочек мне нравится Туктамышева. Знаю, чего стоит это превращение из девочки в женщину и как это нелегко пережить в спорте. Но главное изменение происходит даже не с телом, а с головой. Ты становишься более осознанной, начинаешь понимать, как сильно любишь кататься, а не делаешь это по инерции или «потому что так сложилось». Если тебе все дается на автомате, легко — ты это и не ценишь».

Луна Хендрикс. Фото Global Look Press

Потом Луна рассказала о своих противоречивых чувствах к спортсменкам из нашей страны. Оказывается, после Олимпиады у бельгийки появились сомнения насчет их честности. Поводом стало «дело Камилы Валиевой», точка в котором до сих пор не поставлена, причем сроки вынесения вердикта не сообщаются. Сейчас все материалы переданы в Арбитражный суд в Лозанне, но там не раскрывают подробностей. Если решения нет, то рано делать выводы, кто прав, кто виноват. Однако Хендрикс почему-то заранее испытывает негатив.

«Я всегда верила российским девочкам и их результатам, а после Олимпиады появились определенные сомнения. Думаю, это вредит фигурному катанию. Мы все хотим соревноваться честно... Российские фигуристки очень сильные. Но когда появились подозрения в честности некоторых их результатов, появились и мысли: а были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?» — заявила Хендрикс и подытожила свой ответ сожалением о том, что не может соревноваться со всеми теми, с кем обычно выходила на лед. Речь именно о наших девушках.

Возможно, если в ситуации было бы больше прозрачности, то чувства Луны могли бы стать иными. При этом в словах Хендрикс усматриваются намеки на некую коллективную ответственность — мол, один случай бросает тень на всех остальных. Вероятно, не осталось уже ни одной более-менее крупной страны, атлет из которой не попадался бы на допинге. В Бельгии тоже хватает инцидентов c запрещенными веществами. Но бросают ли они тень на саму Луну? Но в отношении представительниц РФ Хендрикс мыслит именно так. Да еще в ситуации, когда у них нет возможности ответить лично.