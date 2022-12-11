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11 декабря, 14:35

Тарасова — о высказывании Хендрикс: «Она говорит такие вещи, за которые нужно подать на нее в суд»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление бельгийской фигуристки Луны Хендрикс, которая усомнилась в силе российских фигуристок.

«Кто такая Луна Хендрикс? Ей лучше думать о том, как она может быть первой и заниматься своей работой. Потому что в фигурном катании она еще может добиться каких-то успехов. А обсуждая нашу сборную, она успехов не добьется. Она говорит такие вещи, за которые нужно подать на нее в суд», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Хендрикс заявила, что не уверена в честности результатов российских спортсменок.

Луна Хендрикс. «Были бы они сильнее остальных, если бы играли по правилам?» Призер чемпионата мира усомнилась в честности россиянок

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