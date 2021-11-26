Алексей Ягудин прокомментировал прокат Евгения Семененко на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Он нас приучил, что за него можно переживать, но как-то в более легкой форме эти переживания проходят, потому что он почти не срывал элементы. А в этом сезоне из-за осознания того, что он один из лидеров сборной, происходят срывы. Мы видели, как он делал эти прыжки на разминке. Ну вот что происходит? Я не знаю», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы 18-летний Семененко занял 7-е место (81,00). У фигуриста не получилось выполнить квад тулуп.