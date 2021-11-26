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Евгения Медведева: «Для российских спортсменов сегодня неудачный день»

16:53
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила прокат Евгения Семененко на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Мы сейчас разглагольствовали с коллегами, что это счастливая арена, которая помогает реабилитироваться спортсменам. Но это работает, видимо, только на иностранных фигуристов. А для российских спортсменов сегодня наоборот неудачный день. Обидно, обидно. Они настолько могут прекрасно кататься, и мы это знаем и видим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

В прокате Семененко упал с четверного тулупа, исполнил тройной аксель с ошибкой на приземлении и сделал каскад четверной сальхов — тройной тулуп.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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