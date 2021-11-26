«Гран-при» России: расписание и результаты первого соревновательного дня

В пятницу, 26 ноября, в Сочи начнется шестой этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание и результаты соревнований

26 ноября, пятница

Мужчины, короткая программа

13.30

Российские участники: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Танцы на льду, ритм-танец

15.30

Российские участники: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Пары, короткая программа

18.00

Российские участники: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Женщины, короткая программа

19.25 Первый канал

Российские участники: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.