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«Гран-при» России: расписание и результаты первого соревновательного дня

08:00
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 26 ноября, в Сочи начнется шестой этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Расписание и результаты соревнований
26 ноября, пятница

Мужчины, короткая программа

13.30
Российские участники: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.

Танцы на льду, ритм-танец

15.30
Российские участники: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.

Пары, короткая программа

18.00
Российские участники: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Женщины, короткая программа

19.25 Первый канал
Российские участники: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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