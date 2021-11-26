«Гран-при» России: расписание и результаты первого соревновательного дня
В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Расписание и результаты соревнований
26 ноября, пятница
Мужчины, короткая программа
13.30
Российские участники: Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Евгений Семененко.
Танцы на льду, ритм-танец
15.30
Российские участники: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин.
Пары, короткая программа
18.00
Российские участники: Ясмина Кадырова — Иван Бальченко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
Женщины, короткая программа
19.25 Первый канал
Российские участники: Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
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